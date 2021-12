El gráfico que muestra la evolución de los síntomas covid desde la variante original hasta ómicron

La variante original presentaba síntomas parecidos a los de la variante delta, como fiebre, tos seca,cansancio o perdida de gusto y/u olfato. Hay que tener en cuenta que la variante original pilló al mundo por sorpresa y no hubo ningún remedio hasta meses después que llegó la primera vacuna.

Después llegó la variante delta, hasta el momento, la más agresiva, contagiosa y peligrosa ya que con el 55 % de la población mundial con al menos una dosis de la vacuna contra la covid 19, ha seguido infectando y ha sido capaz de contagiar a vacunados y generar síntomas graves con mayor facilidad . Según varios estudios, la probabilidad de hospitalización de los pacientes infectados por la variante delta fue más alta que la de los pacientes infectados por la variante alfa o las cepas originales del virus que causa la covid-19. No obstante, la gran mayoría de las hospitalizaciones y muertes causadas por el COVID-19 se producen en personas no vacunadas.

"Lo que estamos viendo ahora en Sudáfrica, y recuerden que estoy en el epicentro, es extremadamente leve" , aseguró la médico sudafricana que dio la voz de alarma, Angelique Coetzee. El primer paciente, de unos 30 años, llevaba días sintiéndose cansado y con dolor en todo el cuerpo. "Tenía un poco de dolor de cabeza, no tenía realmente dolor de garganta, lo describió más bien como una picazón, sin tos ni pérdida de gusto u olfato", explica Coetzee.

Esta es la gran diferencia, los pacientes de la nueva variante no presentan los síntomas, que son más característicos de delta o de otras variantes anteriores, como la pérdida de olfato y/o gusto. Además, no presentan dolor de garganta, tienen más bien muchos mocos, algo que no se había visto en las otras variantes. Y tienen poca tos. Con las variantes anteriores la tos seca era un síntoma muy característico.