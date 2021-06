Una hipoxia provocó daños cerebrales graves e irreversibles en Sophie, y los médicos plantearon a sus padres la donación de su corazón

El corazón de Sophie salvó a otro bebé que necesitaba un trasplante

La Organización Nacional de Trasplantes forma específicamente a los profesionales para afrontar correctamente las entrevistas con los padres de bebés candidatos a donantes

A Marta y a Sam no les gusta que les digan que son fuertes. Tampoco les entusiasma que les digan generosos. No se sienten ni lo uno ni lo otro, simplemente se vieron obligados a serlo. Para ellos, la fuerte y generosa -“y valiente”, apostilla Marta- es su hija Sophie, que murió con cinco días de vida y en ese tiempo tan corto “hizo algo enorme”, dice Sam. El corazón de Sophie sirvió para salvar a otro bebé tan pequeño como ella. Fue donante con cinco días de vida.

Sí, Sam y Marta donaron lo que pudieron de su hija, para darle a otro niño o niña la oportunidad de vivir que Sophie no tuvo. En este caso fue el corazón, un órgano difícil de encontrar para receptores tan pequeños. Por eso Sam dice que la valiente y generosa es su hija, que ellos solamente firmaron un papel y que lo verdaderamente importante, salvar otra vida con la suya, lo hizo la niña.

Sophie era, o mejor dicho es, la primera hija de Sam y Marta. La huella de su planta del pie, su foto y sus cenizas están en el salón, entre otros recuerdos familiares. “Ella siempre está presente, nos gusta que la gente la recuerde, hable de ella”, dicen los dos. Durante la hora y media que se alarga la conversación estos padres se miran con orgullo pero con un poso de tristeza por haber pasado algo tan duro.

Y aún así en ellos se atisba también ternura, la que les provoca saber que ayudaron a otros. “Mi padre decía que Sophie le hizo a alguien el mejor regalo de Navidad que se puede tener”, se emociona Marta. Porque, paradojas de la vida, Sophie nació y murió en plenas navidades. E hizo dos regalos: una vida para otro bebé y consuelo para sus padres: “Donar su corazón nos ayudó en nuestro duelo, pudimos sacarle algo bonito a una situación tan horrible”, reflexiona Sam.

Un embarazo normal que se trunca a término

El embarazo de Marta había sido normal, bonito, tranquilo. Ya salida de cuentas, un día, su tripa empezó a temblar, y ella, enfermera de profesión, enseguida se dio cuenta de que aquello no era normal. “No estoy de parto, creo, pero esto que siento no me parece bueno”, le dijo a la matrona que la atendió en urgencias. Ahora piensa que quizás pudo hacer más, insistir … Pero pensar a posteriori es fácil, aunque sirva de poco. “El caso”, suspira, “es que me monitorizaron al bebé, la curva de sus pulsaciones no oscilaba, era constante… Ahora recuerdo y me digo que cómo no me di cuenta”. Porque cuando los bebés se mueven dentro de la tripa de su mamá, el ritmo de su corazón cambia. Sophie estaba ahí, su corazón latía, pero algo no era normal.

A las horas, le hicieron una cesárea que acabó en silencio. “Me sacaron a la niña y se callaron todos. No se oía nada, no me decían nada”, llora Marta. Porque el equipo no sabía ni qué decirle: Sophie no lloraba, no respiraba por sí misma. Aún no saben con certeza qué le pasó, pero la hipótesis más probable es que su pequeño cerebro se quedara sin aire dentro del útero, y las lesiones cerebrales fueron muy severas.

Tanto que solamente había dos opciones, “que Sophie viviera toda su vida en una cama… o dejarla ir”. Antes del paso final, los sanitarios intentaron técnicas para revertir los daños cerebrales, y nada funcionó. Sam y Marta se preparaban, si es que eso es posible, para despedirse de su hija. Pero Sophie tenía algo más que decir. Su caso era muy poco habitual, ya que el corazón latía fuerte y sano a pesar de la casi nula actividad cerebral. Podía donarlo, y salvar a otro bebé.

Mantenerla viva para poder ser donante

Para Sam y Marta aquella entrevista con los sanitarios fue un punto de luz entre tanta oscuridad: su dolor iba a servir para algo. La Organización Nacional de Trasplantes forma a los profesionales para poder afrontar estas peticiones tan duras, y Sam y Marta se sintieron comprendidos y reconfortados. Pero ni siquiera eso les iba a poner fácil la vida: por protocolo, para poder donar el cerebro de Sophie tenía que marcar unos parámetros concretos. Así que cada doce horas sometían a su pequeño cuerpecito a pruebas, pinchazos, escáneres… Durante casi cuatro días.

Sam se desesperaba: “Nos estaban quitando lo único bonito que había en algo tan asqueroso, horroroso, terrible, horrible…”. Y Marta no aguantaba más: “Yo quería donar su corazón, pero la veía sometida a pinchazos, pruebas, alargando algo que… que yo no podía, aquello tenía que terminar ya”. Cuesta, ¿verdad? No llamarles generosos, o fuertes. Pero la fuerte y generosa, insisten, fue Sophie.

A los tres días y medio, su cuerpo cumplió los parámetros para donar, y llegó la hora de la verdad: tocaba despedirse. El equipo de trasplantes del hospital donde se iba a llevar a cabo la donación les ayudó en ese trance. Les dejaron pasar una última noche con la niña, “cogerla, bañarla, abrazarla”… Y algo tan duro es lo que más les hace sonreír entre lágrimas y gestos de dolor: “Mi niña era preciosa, era una niña preciosa”, dice Sam. Cuenta que vinieron los abuelos, familiares, a estar con Sophie. Y Marta le mira a los ojos, y con una sonrisa recuerda los momentos que pasó con su bebé. A ellos les ha ayudado tener esos recuerdos, aunque fueran de la primera y última vez que bañaron a su bebé.

Por los donantes y por Sophie

El corazón de Sophie sirvió, claro que sí. La historia de su existencia no tiene un final feliz, pero sí lo ha tenido el de ese otro niño o niña. Gracias a ella. Hoy Sophie tiene dos hermanas gemelas, Abby y Amaya. Gemelas idénticas, nacidas en plena pandemia en la semana 32 de unos padres aterrorizados por la posibilidad remota de revivir el dolor de Sophie. Pero no, ellas llenan la casa a la que un día Sam y Marta tuvieron que volver “con los brazos vacíos, el alma rota y solos”, en palabras de Marta.

Solos como todos los donantes de fallecido, que se quedan en la parte oscura de la historia, sobrepasados por la pérdida pero con un sentimiento en el fondo de cierta paz por haber dado parte de su ser querido a otra persona. Por ellos cuentan Marta y Sam su historia, y se abren ante una periodista y dos operadores de cámara a los que prácticamente acaban de conocer. Porque una sola persona que esté en la misma situación que ellos cuando nació y murió Sophie pueda verse reflejada en ellos y se sienta reconfortada. Y por Sophie.