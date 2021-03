El hospital Gregorio Marañon publica el primer protocolo en el mundo para vacunar de la covid a alérgicos graves

El trabajo ha sido publicado en la revista Journal of Investigational Allergology and Clinical Immunology, que es la quinta publicación más importante del mundo dentro de esta especialidad. Titulado: Safety of new mRNA Vaccines Against COVID-19 in Severe Allergic Patients. lo han llevado a cabo los especialistas Jimena Crespo y Patricia Rojas, coordinado por Mª Luisa Baeza, Pilar Tornero y José Manuel Zubeldia, jefe de servicio de Alergología del Marañón.