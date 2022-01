Los médicos de primaria discrepan sobre el plan de vigilar la covid como la gripe

El plan que ultima el Gobierno para abordar el coronavirus como una gripe común no ha calado igual en las tres principales sociedades médicas de Atención Primaria. Si para unas es una decisión precipitada que difumina la magnitud de la enfermedad "en un intento de minimizar la covid" , para otras es acertada porque "gripalizar la atención" salva el sistema.

Entiende el presidente de la SemFYC que, no obstante, habría que fijar un umbral que no puede depender del nivel de incidencia por número de contagios, que ya no tienen ningún impacto porque la mayoría son cuadros leves, y habría que ir a "indicadores duros" como la ocupación hospitalaria, fundamentalmente en las uci, y las defunciones.