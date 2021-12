El misterio de la gripe esta temporada: no sabemos cómo vendrá ni el nivel de eficacia de las vacunas

A pocos días de empezar el invierno en el hemisferio norte, no sabemos cómo convivirá este año la gripe con la covid, si será más o menos grave, más o menos duradera, si llegará más tarde o no llegará, o si afectará más o menos a ciertos grupos de población. Pero sí sabemos que, en parte, vendrá determinada por la variedad que predomine este año, por nuestro historial personal y poblacional de gripes previas; y por las medidas para luchar contra la covid que sigan en pie.

Según el Sistema de Vigilancia de la Gripe en España (SVGE) y el Centro Europeo de Control de Enfermedades (ECDC), la actividad de gripe es todavía baja . Es decir, aún no ha empezado la epidemia, que en España suele comenzar entre mediados de diciembre y la tercera semana de enero. Pero ambos alertan de que algunos virus gripales que se empiezan a detectar son antigénicamente diferentes a los que se han utilizado para elaborar la vacuna de la temporada 2021-22, lo que puede disminuir su eficacia.

Su material genético es ARN , como el de los coronavirus. Se dividen en cuatro tipos: A, B, C y D. Los A y B causan las epidemias invernales, y los A son los únicos que también han causado pandemias. Hasta 650.000 personas mueren al año de gripe.

Los anticuerpos generados por la vacunación o por infecciones previas frente a un virus de la gripe concreto funcionan bien ante infecciones por virus similares, pero no protegerán necesariamente frente a virus con antígenos diferentes.

Los virus de gripe B también tienen HA y NA pero, para complicar las cosas, no se clasifican en subtipos sino en linajes. Los circulantes en la actualidad son el linaje B/Victoria y el B/Yamagata, si bien de este último no se detectan casos en el mundo desde hace meses y podría haberse extinguido durante la pandemia por la competencia biológica entre virus y las medidas para evitar contagios de covid.

Para el hemisferio norte, esas cepas se deciden estimando cuáles son las probables variedades del virus que nos van a afectar considerando las que han circulado durante la temporada anterior o en el hemisferio sur durante el invierno austral. “Un juego de adivinanzas sofisticado”, en palabras de Alicia Widge, inmunóloga del Centro de Investigación de Vacunas de los Institutos Nacionales de la Salud estadounidenses (NIH) recogidas por The New York Times.

Como explican varios investigadores del Centro Nacional de Microbiología (CNM) en una tribuna en The Conversation, la tasa de mutación para la HA del subtipo A/H3 es la más alta de todos los subtipos de gripe tipo A desde la temporada 2014-15. “Es muy importante caracterizar genética y antigénicamente los primeros virus A/H3 que marcan el comienzo de la temporada epidémica 2021-2022, ya que solamente un único grupo de virus del subtipo A/H3 está incluido en la vacuna estacional de gripe”, señalan.

Casas Flecha indica que cuando un virus A/H3 ha infectado a numerosas personas, su tendencia es a cambiar más y a producir grupos genéticos que son diferentes a las cepas vacunales, incluso a lo largo de una misma temporada. “No es que la vacuna no sirva, pero el virus se impone. Hay un cierto control de la infección, pero no es total”, apunta la experta.

La vacuna del hemisferio norte para la temporada que comienza incluye una cepa de un virus A/H3 del grupo Cambodia, pero un porcentaje importante de los pocos virus detectados hasta la fecha en España y Europa corresponden al grupo Bangladesh, que es antigénicamente diferente, lo que ha alertado a algunos expertos. “Para los virus A/H1 y B no hay problema, para el A/H3 sí”, resume Casas Flecha.

“Los datos que tenemos son muy preliminares todavía”, señala a SINC Ángela Domínguez , catedrática de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad de Barcelona, que considera que aún no hay casos suficientes para saber cómo evolucionará la epidemia y si las vacunas serán efectivas. No obstante, podría tener una enorme relevancia si en las próximas semanas se confirma la circulación de este grupo de virus, que podría afectar más a personas mayores, en especial si la cepa que circula es discordante con la cepa vacunal.

Según una investigación publicada en The Lancet Infectious Diseases , mientras que la eficacia general de la vacuna contra el virus de la gripe A es de alrededor del 60 %, la eficacia contra el subtipo A(H3N2) es solo del 33 % en las temporadas en las que la vacuna y la cepa circulante son bien compatibles antigénicamente; y del 23 % en las temporadas en las que no lo son.

Todas las especialistas consultadas para este reportaje insisten en que inmunizarse es fundamental porque la vacuna protege contra varios tipos de gripe que circulan al tiempo. “Es importante que todas las personas que tienen riesgo de presentar una gripe grave se vacunen”, asegura Domínguez. De hecho, pese a que la efectividad de la vacuna antigripal no es tan alta como la alcanzada con las vacunas contra el coronavirus, está demostrado que puede reducir la duración y la gravedad de la enfermedad y prevenir complicaciones graves, incluidas la hospitalización y la muerte.

Cabe señalar que las personas infectadas al tiempo por gripe y covid tienen más del doble de probabilidades de morir que las que solo tienen el nuevo coronavirus, según un análisis de Public Health England. También, que la inmunización simultánea con ambas vacunas, además de reducir la carga de los servicios sanitarios, es segura y preserva la respuesta inmunitaria, como han demostrado investigadores británicos en The Lancet.

“Es posible que los virus de la gripe no hayan tenido la oportunidad durante este periodo de evolucionar antigénicamente”, lo que “pondría a la salud pública en una posición favorable porque no tendremos que enfrentarnos a cepas muy diferentes de las que nuestro sistema inmunitario conoce de temporadas anteriores”. No obstante, “también es posible que, debido a la falta de exposición a la gripe, parte de la población haya perdido su inmunidad natural, lo que podría dar lugar a un mayor número de infecciones gripales o a una enfermedad más grave”, advierten.