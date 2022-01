Descienden los casos de gripe, que afecta con más fuerza al grupo de entre 15 y 45 años

Esta semana se han notificado 1.298 detecciones de SARS-CoV-2 y una de virus de la gripe (A no subtipado). Además, se han notificado 27 detecciones de VRS (4% positividad). Asimismo, desde el inicio de la temporada 2021-22 se han notificado 4.609 detecciones de SARS-CoV-2 y 25 de gripe (18 virus A(H3N2), 2 virus A no subtipado y 5 virus tipo C).

Por otro lado, de las 131 muestras centinelas analizadas esta semana en la vigilancia de IRAG, 76 (58%) han sido positivas a SARSCoV-2 y una para gripe (A no subtipado). Desde el inicio de la temporada 2021-22 se han analizado 1.791 muestras centinela en la vigilancia de IRAG, con 381 (27%) detecciones de SARS-CoV-2 y 13 (0,9%) de virus de la gripe (9 A no subtipado, 3 A(H3N2) y uno tipo B).

En cuanto a los datos de la vigilancia virológica no centinela de la gripe, se han notificado 95 detecciones de virus de la gripe procedentes de muestras no centinela, 86 tipo A (80 ANS y 6 A(H3)), 8 tipo B y una tipo C. Desde el inicio de la temporada 2021-22, desde las CCAA de Andalucía, Aragón, Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla La Mancha, Galicia, Madrid, Murcia, País Vasco y La Rioja, se han notificado 1.000 detecciones de virus de la gripe procedentes de muestras no centinela: 960 tipo A (781 ANS, 175 A(H3) y 4 A(H1N1)pdm09), 28 virus tipo B y 12 tipo C.