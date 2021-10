'Guerra abierta' por el futuro de las 880 terrazas que abrieron en Madrid por la pandemia

Más ruido, ocupación del espacio público y muchas quejas vecinales en varias zonas de la capital

Villacís reconoce que hay zonas de Madrid "muy tensionadas" por las terrazas

Este martes las Asociaciones Vecinales se manifiestan en la calle Montalbán con el lema "Terrazas sí, pero no así".

"En principio nos han dicho que tenemos que quitarla el 31 de diciembre pero se está negociando", dice el contable de O´grove, un pequeño restaurante en la calle Fernán González de Madrid, con una terraza que ocupa tres plazas de aparcamiento y que tiene cinco mesas. "Si finalmente nos obligan a retirar la terraza, podríamos perder hasta el 60% de los ingresos aproximadamente. Vamos, que tendré que echar a dos camareros y no sé si conseguiré sobrevivir", asegura.

Lo mismo le pasa a "El Pesadito", sito unos metros más adelante en la misma calle y que ocupa también tres plazas de aparcamiento, pero al ser esquina ha puesto mesas, también, en la acera. "Cuando nos dejaron poner la terraza vimos la luz. He mantenido a todo el personal, ocho en total y he aumentado a uno más. La gente se queja de todo, pero luego las terrazas están llenas", dice Javier, el encargado del restaurante.

La continuidad o no de las terrazas instaladas por el covid-19 se ha convertido en un asunto fundamental para la ciudad de Madrid. Ayuntamiento, vecinos y hosteleros están enfrentados y, de momento, no hay nada decidido sobre qué va a pasar con ellas.

Las más de 880 terrazas que se abrieron durante la pandemia tienen a los vecinos hartos de ruido, de la suciedad, de no poder caminar por la vía pública y de no poder aparcar. Por eso, varias asociaciones vecinales, entre ellas, las de Retiro y Chamberí, se manifestaron para exigir la retirada de estas terrazas que han transformado su barrio en un lugar más concurrido durante el día y con más jaleo por la noche. No entienden que sigan abiertas pese a que desde hace unas semanas la hostelería opera con el 100% de sus aforos, más el extra que el consistorio les concedió.

"No se puede caminar de dos en dos, y pasar con un carrito de bebé o con una silla de ruedas es misión imposible. La vía pública es de todos o deberíamos poder disfrutarla todos y no es así. Y no solo hablo de las terrazas covid, sino también de las que ya estaban antes de la pandemia y que ahora parece que han construido una prolongación del bar en la mistad de la calle, con unos cerramientos tremendos, con todo lo que eso conlleva. Además, el ruido por la noche es insoportable. Si tenías un piso en un primero y te han plantado una terraza, vivir es horrible y el valor del piso cae", dice el portavoz de la Plataforma Stop Terrazas del Retiro.

"El Ayuntamiento ha dado nuestras calles, plazas y aceras a los hosteleros, sin garantizar la seguridad jurídica de los residentes. Nos manifestamos contra el ruido, la invasión de las calzadas, el derecho al descanso y, el cumplimiento de la legalidad y el control de los abusos", explica. Justo, este martes vuelve a haber una manifestación en la calle Montalbán e "iremos representantes de algunas Asociaciones Vecinales a la entrada del pleno municipal".

30 metros cuadrados en la vía pública

El pequeño comercio, también tiene mucho que decir. "Las terrazas al principio eran para la temporada de verano y se quitaban todos los días. Ahora todas tienen cerramiento fijo, no respetan el sitio entre terrazas y cada día cogen un poquito más. Nos sentimos agraviados. ¿Por qué ellos sí pueden tener un lugar en medio de la vía publica para poner sus recintos y nosotros no? Yo también quiero exponer mis productos en el boulevard de la calle Ibiza. Pagamos lo mismo de impuestos prácticamente. Yo pago IBI por los dos sentidos de la calle, para que si me ven desde la calle de enfrente sepan que aquí pueden comprar. Con los cerramiento que hay ahora los de enfrenten no saben que aquí hay una carnicería o una peluquería o una droguería. Y compran menos", dicen los propietarios de pequeños comercios en plena calle Ibiza de Madrid.

"¿Tú sabes lo que valen 30 metros cuadrados en la calle Ibiza? Pues más de 200.000 euros. Y ellos tienen ese espacio gratis. A nosotros nos perjudica. Y no cumplen con el espacio que tienen asignado. Ponen más mesas o echan las sillas para atrás y solo cuando viene la policía se apuran para quitarlas", dice otro comerciante de la calle Alcalde Sáiz de Baranda. También está la suciedad que generan. Ellos tienen sus terrazas pero luego quieren que el Ayuntamiento limpie las zonas publicas y así no se puede. Estamos cerca de un "Burguer King" que tiene terraza, el ketchup está todos los días pringado por el suelo. Indignante".

"El otro día fui a echar el cartón y el vidrio y uno de los que estaba en la terraza me llamó la atención, dijo que no hiciera ruido y que no le molestara. Pero, si la terraza ha abarcado el espacio que tenemos ¿qué hago? No puedo tirar el vidrio desde el otro lado porque me pilla un coche", dice un vecino.

Por no hablar de que es imposible aparcar. "Es cierto que los sitios que han cogido las terrazas los han dado a los residentes pero, hay veces que entre dos terrazas hay un sitio supuestamente para un coche y no cabe ni una moto. Es una locura, me tiro horas dando vueltas, mucho más que antes", comenta otro vecino del barrio.

"Yo solo pido que nos dejen aunque sea unos meses más para terminar de recuperarnos. Hemos perdido mucho y las terrazas dan vida a la ciudad. Madrid entera vive del turismo y las restauración. Necesitamos las terrazas", comenta el encargado de Vitoriana, en la calle Jorge Juan, que tiene una terraza que abarca seis sitios de estacionamiento.

Prolongar las terrazas hasta 2024

Por su parte el Ayuntamiento habla de "mucha prudencia". La modificación de la Ordenanza de Terrazas se está realizando en estos momentos por parte del Área Delegada de Coordinación Territorial, Transparencia y Participación Ciudadana, que dirige Silvia Saavedra (Cs).

"Sobre el papel, el plazo acaba el próximo 31 de diciembre pero algunas de las que están en banda de estacionamiento podrán quedarse temporalmente", confirma a NIUS fuentes del consistorio. Desde hace meses la lucha en el gobierno municipal es palpable. Por un lado Almedia (PP), quiere partidario de levantarlas "por el bien de los ciudadanos", por otro, Begoña Villacís (Ciudadanos), intenta buscar un acuerdo para estirar todo los posible que las terrazas se queden. "Hay barrios donde el establecimiento de terrazas ha producido más sensación de seguridad", afirmó la vicealcaldesa, citando como ejemplo la lonja de Moratalaz.

Desde el Área Delegada, entiende que es un proceso de negociación y como tal, "no exento de complejidad motivo por el cual no podemos adelantar mucho al respecto, todo está sujeto a valoración, estudio y negociación ahora mismo". Se prevé, eso sí, que la modificación pueda llevarse al Pleno de diciembre. Hasta entonces no hay ninguna certeza. "Se están elaborando estudios y podríamos decir que las zonas tensionadas, son aquellas con una alta ocupación del espacio por terrazas u otros elementos que pueden generar molestias de diversa índole.