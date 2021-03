Guía de la desescalada: del público en los estadios de Aragón a los gimnasios cerrados en Castilla y León

La pandemia alcanza en España una incidencia que no veíamos desde hace más de cinco meses. Con 175,63 casos por cada 100.000 habitantes , las comunidades autónomas relajan algunas de las restricciones que han marcado la tercera ola, mientras miran de reojo el horizonte todavía incierto de la inminente Semana Santa.

Andalucía (Incidencia Acumulada a 14 días de 175)

Esas limitaciones se repiten en el comercio y otras actividades que no sean esenciales. En el caso de las actividades deportivas, podrán cerrar más allá de las 18h si son al aire libre y no hay contacto entre los participantes. Los gimnasios no podrán ocuparse más allá del 40% o el 50%, según el nivel de alerta de la zona.