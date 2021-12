Guía para interpretar la futura avalancha de datos sobre la nueva variante ómicron

Los primeros estudios examinarán cómo responden frente a ómicron los anticuerpos que llevan en la sangre las personas vacunadas o aquellas que se han recuperado del covid. Nos ofrecerán porcentajes mayores o menores de la caída de la actividad neutralizante de los anticuerpos frente a la nueva variante . Hay una correlación entre el nivel de anticuerpos y la protección de un individuo, pero no está claro a partir de qué nivel de caída se convierte en preocupante. Cuanto mayor sea la caída, peor, naturalmente, pero eso no es todo.

Que ómicron evada los anticuerpos porque estos hayan disminuido con el paso del tiempo no es lo más importante. El sistema inmunitario tiene varias líneas de defensa. Si el nivel de anticuerpos baja mucho y no frenan al intruso, el organismo depende de la inmunidad celular frente al coronavirus. Ya se ha observado con variantes anteriores que las personas que habían experimentado una caída en el nivel de anticuerpos no han quedado desprotegidas. El problema es que la inmunidad celular no es tan fácil de medir en un laboratorio.