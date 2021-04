Guille, el niño con un dolor insoportable en un muñón, es operado por fin: “Vuelve a ser el de siempre”

Tras más de dos meses de sufrimiento, el dolor de Guille en el muñón de su pierna ha desaparecido. Sus ojos vuelven a brillar y su rostro ha recuperado el color. “Es el de siempre, ha vuelto”, nos cuenta, orgullosa, Taty, su madre que no recordaba ya lo que era ver sonreír al pequeño. “Incluso, volvemos a tenerle que reñir porque no para quieto. Se olvida que tiene puntos en la herida”, asegura.

El pasado miércoles, este niño malagueño de 12 años al que tuvieron que amputarle la pierna cuando tenía cinco debido a un sarcoma de Ewing (tumor óseo maligno), pasaba por fin por quirófano. Eso sí, fuera de la sanidad pública, ya que tras mes y medio en lista de espera, seguía sin fecha para ser operado. “Es triste que, al final, tengamos que pagar porque en el Hospital Materno Infantil de Málaga no consideran que el dolor de mi hijo sea urgente”, lamenta su madre.

En la operación, le han quitado un neuroma, una regeneración descontrolada e ineficaz del tejido nervioso en una zona lesionada de un nervio periférico, que era el causante de su sufrimiento. El resultado no ha podido ser mejor. “Desde el primer momento, desapareció el dolor. No ha tomado ni un ibuprofeno ”, asegura Taty.

Es el fin de un calvario de tratamientos que no han conseguido que el dolor remitiera. Ni infiltraciones, ni Naproxeno, Metamizol, cannabis o antidepresivos. Tampoco radiofrecuencia. “La única opción era pasar por quirófano y llevaba en lista de espera desde el 19 de febrero”, apunta su madre, que presentó una reclamación en el centro hospitalario y que siempre ha denunciado que su hijo no era un número, si no un superviviente de cáncer con dolores inhumanos.