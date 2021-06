Las lágrimas de la hija del primer médico fallecido por covid: "Voy a ser tu voz y la de todos los que se han ido"

"Papá, aunque no lo creas, has dado la asistencia para la canasta ganadora: no por ser el primer médico del SUMMA y HM Hospitales en morir por Covid-19 en Madrid, sino por todo lo que has hecho en tu vida. No sé si esto lo leerá́ mucha gente, pero te prometo que voy a ser tu voz y la de todos los enfermos que se han ido”, ha dicho al leer una carta dirigida a su padre.