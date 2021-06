Horarios y restricciones del ocio nocturno y la hostelería en cada comunidad autónoma

Las comunidades autónomas han retomado el control de la desescalada de cara al verano y serán ellas las que decidan no solo las actividades de los bares y los restaurantes, también sobre los locales de ocio. Todas las comunidades se han mostrado a favor de esta propuesta, excepto el País Vasco , que no quiso participar en la votación. Eso si, siguen obligadas a cumplir la estrategia de vacunación.

De seguir la recomendaciones las autonomías solo deberían abrir las discotecas que están en los niveles 1 y 2 de alerta, mientras que aquellas que están en el 3 o el 4 no deberían permitirlo. Actualmente, las dos únicas comunidades que están en un nivel de riesgo alto, en el que no se puede abrir el ocio nocturno, son el País Vasco y La Rioja . Cinco respetan las principales medidas propuestas para la hostelería: Baleares, Canarias, Cantabria, Extremadura y Murcia. Las demás han relajado las restricciones. Así queda el mapa de las comunidades respecto al ocio nocturno:

Relaja las medidas más allá de las recomendaciones de Sanidad, a pesar del aumento de casos. Los establecimientos ya no tendrán que cerrar a la una de la madrugada y podrán servir más tarde de las doce de la noche. En la mesas en restauración el aforo máximo es de ocho personas en el interior y de 10 en el exterior, dependiendo del nivel de alerta de cada municipio. En las celebraciones igual, con un aforo máximo de 300 personas en el interior y 500 en el exterior. Los bares con música y discotecas podrán abrir hasta las 2:00 horas, con las mismas condiciones de aforo y mesas que los restaurantes. En cualquier caso, no se puede superar el 50% del aforo.

Quince meses después Castilla y León reabre el ocio nocturno. Discotecas y otros locales nocturnos podrán abrir hasta las dos de la madrugada desde este viernes, pero tendrán que ceñirse a un aforo de un tercio y no podrá consumirse en barra o de pie. Eso si, no se admitirán clientes a partir de la una, según ha anunciado este viernes el vicepresidente y portavoz de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, quien enmarca estas relajaciones en una "buena evolución".

Las discotecas y locales de ocio nocturno reabrirán en Cataluña antes de San Juan, el 23 de junio. El sector así lo ha confirmado el órgano de expertos de la Generalitat que decide las medidas anticovid, que sea el día 21 a las 00 h. El ocio nocturno catalán reabrirá con pistas habilitadas para el baile, en las que los clientes no podrán consumir y deberán llevar mascarilla; en el resto de espacios también deberán llevarla (excepto para beber y comer), así como mantener una distancia de 1,5 metros en la barra, según el protocolo que el Govern aprobó a finales del mes pasado.

El ocio nocturno, la restauración y actividades como bingos o casinos podrán abrir en las islas en nivel 1 de alerta hasta las 02.00 horas. La ocupación máxima por mesa será de 10 personas en el exterior y de cuatro en espacios interiores . El consumo de alimentos y bebidas se realizará en la mesa, con los clientes sentados. Además, no se permite el baile, por lo que la pista de baile deberá precintarse o en su caso ser ocupada por mesas sin sobrepasar el aforo permitido. Asimismo, en los espacios interiores se utilizará ventilación forzada, con el fin de obtener una adecuada renovación del aire.

El presidente gallego señala que no será un "verano normal" y recuerda que la "recomendación" es que no haya reuniones "ilimitadas" de no convivientes. Galicia se prepara para dotarse de un nuevo cuerpo de normas para gestionar la pandemia en los próximos meses y sí prevé alivios en la hostelería y reactivar el ocio nocturno. De momento este fin de semana la apertura de los bares será hasta la 1 de la madrugada.