El Hospital Clínico de Santiago ya se prepara para probar las vacunas de Janssen y Pfizer en niños

El control de la pandemia pasa porque todos los sectores de la población puedan vacunarse contra la enfermedad. Y eso incluye a los niños, por el momento ausentes en el plan de vacunación. La eficacia del antídoto aún no se ha probado en ellos. Pero esos estudios clínicos empezarán muy pronto . “Contamos con empezar el reclutamiento activo en un par de semanas”, explica a NIUS Federico Martinón-Torres, jefe de la unidad de Pediatría en el Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela y coordinador del Centro Colaborador de la OMS en Seguridad Vacunal.

¿Cómo se capta a los candidatos?

No se espera que haya problemas para captar a los candidatos en ese reclutamiento que comenzará en cuestión de días. Entre otras cosas porque los menores no se enfrentarán a algo desconocido. Se les administrará la misma vacuna que ya ha mostrado su seguridad y eficacia en millones de personas de todo el mundo. “Generalmente con el boca a boca llega para reclutar. Otras veces tiramos de los listados de pacientes que ya han participado en nuestros ensayos clínicos o que han mostrado interés en participar en algunas de las moléculas en desarrollo”, explica Martinón.

Todos los participantes se someterán a una prueba de anticuerpos para certificar que no han resultado contagiados. En el caso del coronavirus se busca a gente sana, pero también pueden aceptarse pacientes con enfermedades crónicas que se encuentran estables. Por ejemplo, a diabéticos. “Lo que se hará es un estudio de seguridad e inmunogenicidad. Será algo sencillo y del que no esperamos ninguna sorpresa porque las vacunas ya han resultado ser efectivas en adultos. Pero en medicina no basta la lógica, tenemos que demostrar que es igualmente segura dependiendo de la edad del sujeto y que la respuesta inmune que se produce en la sangre es comparable a la que se produce en los adultos”, afirma este especialista.