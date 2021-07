El Hospital La Paz recluta voluntarios para iniciar los ensayos de la primera vacuna española contra la covid

El objetivo es conseguir 20 voluntarios, para esta primera fase del ensayo. En el momento que los tengan, y la AEMPS lo autorice, podrán comenzar a inocularles la vacuna. La Agencia del Medicamento lleva meses estudiando toda la documentación presentada por el laboratorio de Esteban y García Arriaza. Y aseguran que la aprobación es inminente. Pero conseguir 20 voluntarios, aunque parece sencillo a primera vista, no lo es tanto , según fuentes del hospital.

Explican que mucha gente puede estar interesada, pero “puede coger el covid por el camino”. O puede que la vacunen, antes de que empiece el ensayo. Explican que ya ocurrió algo similar con la vacuna de Janssen, cuyos ensayos en fase 1 y 2 también se hicieron en España. “Parece fácil conseguir 20 voluntarios, pero no lo es”.

No lo es, en estos momentos, porque ya son muchas las CCAA que están vacunando a personas en esa franja de edad: entre 18 y 39 años. De hecho, si miramos los últimos datos de Sanidad sobre vacunación, nos podemos hacer una idea de lo complicado del asunto.

Según su informe de este lunes , estos son los porcentajes de personas en esas edades que han recibido, al menos, una dosis de la vacuna. Es decir, que ya no podrían participar:

Aunque en España no hay un elevado porcentaje de negacionistas, quienes no se hayan vacunado con las vacunas ya aprobadas, es dudoso que quieran participar en el ensayo de una vacuna nueva. Eso reduce las posibilidades a quienes todavía no les haya llegado el turno de vacunarse. Y teniendo el cuenta el ritmo de vacunación, cada día que pasa son miles menos.