Un hospital de Murcia permite a las embarazadas ir con alguien a las ecografías tras una denuncia en Twitter

Se trata del Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca

Una de sus pacientes explicó en las redes sociales su angustia por tener que vivir sola todo el proceso de su embarazo

Las restricciones por la COVID siguen impidiendo a muchas embarazadas ir acompañadas a las pruebas médicas con sus parejas, lo que lleva meses generando una oleada de protestas en las redes sociales.

Una de las últimas mujeres en denunciarlo ha sido Clara Marín, una murciana que llevó a Twitter su experiencia, angustiada por no poder acudir junto a su compañero a las revisiones pertinentes. Se quejaba de que se dejara a las embarazadas solas "en un momento tan vulnerable". Y recordaba cómo al inicio de su gestación ella misma tuvo un "susto" por el que acudió a urgencias. "Allí tuve que estar sola. Estaba dentro, llorando, pensando que estaba teniendo un aborto, sola", lamentaba.

Pues bien, su queja, que se hizo viral hace varias semanas y fue compartida por miles de personas, ha tenido un final feliz. El Hospital Virgen de la Arrixaca, objeto de sus críticas, ha cambiado su política y ya permite el acompañamientos de la pareja, al menos en las ecografías.

"Me alegro infinito por las mujeres que se van a poder beneficiar de ello", cuenta a NIUS satisfecha. "Entiendo que habrá habido un proceso de reflexión por parte de los gerentes y que al mejorar la situación epidemiológica, con el 70% de la población vacunada con pauta completa, han cambiado de opinión", apuntaba. "Rectificar es de sabios".

Clara ha decidido incluso borrar su hilo, "creo que es justo para el hospital, si ha cambiado la situación ya no ha lugar la denuncia". Además explica que no solo contó con el apoyo de otras embarazadas tras su publicación en las redes, también con el de un buen número de trabajadores del Hospital. "Fueron muchos los profesionales que me respondieron diciéndome que me daban la razón, que no tenía lógica, que ellos estaban siguiendo ese protocolo por obligación, pero que lo hacían a disgusto, así que imagino que esta noticia les pondrá tan contentos como a mi", espeta.

Asegura Clara que no sabe si su publicación en Twitter habrá influido de algún modo en la reciente decisión del Hospital murciano, "porque nadie de allí me ha escrito ni llamado", asegura, "pero eso da igual, lo importante es que se ha conseguido y ya está. Y ojalá que se mantenga así. Espero que no se vuelva a los niveles más crudos de la pandemia y haya que recuperar estas restricciones tan duras".

Tiene una petición más, "que se informe a las embarazadas de que por fin pueden ir acompañadas antes de que acudan a la prueba, porque no se las está llamando y muchas al no enterarse seguro que acuden solas", reivindica.