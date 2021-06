El escenario fuera de las UCI es igual de positivo . La ocupación en planta ha disminuido a algo más de la mitad desde el final del estado de alarma: de un 6,81% ha pasado a un 3% a nivel nacional. En lo relativo a las autonomías la situación también ha dado un giro. Madrid, Melilla, País Vasco y La Rioja estaban en riesgo alto, mientras ahora no queda ninguna. La mayor parte de España está en nivel bajo y en nueva normalidad.

La incidencia acompaña

A la caída de los hospitalizados se ha sumado la de incidencia acumulada a 14 días. Las jornadas posteriores al final del estado de alarma demostraron que no tuvo tanto impacto. Desde entonces no ha parado de bajar, pese a algunas ralentizaciones. De 188 casos por 100.000 habitantes ha caído a 111. En el supuesto de que subiera no implicaría un aumento de las hospitalizaciones, ya que los mayores están prácticamente vacunados.