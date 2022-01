La hospitalización vuelve a cifras de febrero, pese a que la tasa de ingreso es un 91% menor con ómicron y delta

La tasa de ingreso por coronavirus es un 91% inferior respecto con la tercera ola gracias a la vacunación, de acuerdo a datos del Ministerio de Sanidad analizados por NIUS. No obstante, la conjunción de que las vacunas no sean 100% efectivas, los no vacunados y el tsunami de contagios con las variantes delta y ómicron propicia el aumento paulatino de los hospitalizados. La ocupación en planta ha vuelto a cifras de febrero de 2021 con el 10,1% de las camas llenas por coronavirus.