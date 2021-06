Llegó el momento que tanto estábamos esperando, a partir del 26 de junio se podrá estar en el exterior sin mascarilla, volveremos a vernos las caras, las sonrisas, a hablar sin que nada nos tape la boca. Pero aunque ya no será obligatorio cubrirse en el exterior, aún no podemos olvidarnos de la mascarilla. Seguirá siendo obligatoria en espacios cerrados o cuando no se pueda mantener la distancia de seguridad de 1,5 metros con no convivientes, según informó este miércoles la ministra de Sanidad, Carolina Darias. Aunque no se lleve puesta, habrá que tener siempre una a mano. Y la pregunta es: ¿dónde es mejor guardarla?