España se estanca en el descenso de contagios frente a la mejoría de otros países europeos

Al mismo ritmo de vacunación

El diagnóstico del epidemiólogo y ex directivo de la OMS, Daniel López Acuña, es claro: "No se ha dado la suficiente importancia al hecho de que la incidencia en España se ha estancado e incluso en algunas comunidades muestra repuntes". Y añade: "No estamos prestando atención al hecho de que la incidencia en grupos de edad de 18 a 59 años ha aumentado y el virus sigue circulando y los contagios siguen produciéndose. La vacunación esta protegiendo mas a los mayores de 60 años pero no a los menores de 60 años".