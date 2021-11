La incidencia de España sube a 88 casos, sin los datos de Comunidad Valenciana y Navarra

La incidencia acumulada a 14 días ha crecido en seis puntos a los 88 casos por 100.000 habitantes de media nacional, según la última actualización diaria del Ministerio de Sanidad. La ralentización se debe a que Comunidad Valenciana y Navarra no han actualizado sus datos por problemas técnicos. El indicador continúa en riesgo medio, de acuerdo a la clasificación aprobada en el Consejo Interterritorial. Con el nuevo semáforo, aún no aprobado, estaría en riesgo bajo.

El ministerio ha incluido 4.091 contagios de coronavirus, de los que 2.793 han sido diagnosticados en las últimas 24 horas. Navarra y Comunidad Valenciana no han subido sus cifras, por lo que el dato es probablemente mayor. Disminuyen en comparación con los 4.353 del viernes. El martes pasado no hubo actualización y el anterior incluyó también el fin de semana, por lo que la comparación no es posible. Suben respecto con los 1.926 del último martes de octubre.