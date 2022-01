La incierta salida de 'la ola ómicron' que nos muestra Europa: subidas y bajadas sin un patrón claro

En solo 12 días la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha lanzado dos mensajes si no contradictorios, sí desconcertantes entre ellos. El primero fue el pasado 11 de enero. Entonces avisó que el final de la ola de ómicron en Europa no parecía cercano . Hans Kluge, director de esta organización en Europa, calculaba que entre las próximas seis y ocho semanas, la mitad de la población del continente se contagiaría con esta variante, lo que pondría contra las cuerdas a los sistemas sanitarios. Descartaba así un escenario próximo en el que la covid pasase a ser una enfermedad endémica. A fecha de hoy, en el viejo continente ya se han contabilizado 126,8 millones de personas infectadas de uno 700 millones que hay, incluyendo la parte de Rusia del continente europeo, es decir, un 18%, según la OMS.

El exdirectivo de la OMS apunta que de toda la declaración de Kluge de este domingo, los medios han destacado más "el fin de la pandemia" que la "posible aparición de nuevas variantes". "La pandemia como tal no va a terminar si no termina la presencia de enfermedad en varios continentes simultáneamente. No es un tema de que la pandemia termine en Europa. Para ser pandemia tiene que estar presente en el mundo. Y en el mundo, dada la baja cobertura de vacunación y la alta transmisión, lo más probable es que siga sobre todo en el hemisferio Sur un poco más adelante", explica López Acuña. "No estamos llegando a una fase endémica, y el mismo Kluge lo dijo. Lo que puede terminar en Europa es la emergencia sanitaria pero no la presencia de la enfermedad del virus, es decir, la pandemia", añade. "Plantearnos que la pandemia termina cuando pase ómicron es de un absoluto optimismo infundado o una confusión de términos".