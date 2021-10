Una bacteria dejó a Alberto sin piernas ni dedos: "Crees que tu vida acaba, pero a los cinco meses ya corro"

Una infección desconocida casi mata a Alberto, de 34 años

Ahora vuelve a andar gracias a unas prótesis, pero reivindica más financiación para las extremidades artificiales

Alberto está deseando que se acabe 2021. Lo empezó en su puesto de trabajador social, con sus hijos de meses y tres años, y lo termina con dos piernas artificiales y casi sin dedos. Pero podría haberlo terminado muchísimo peor, porque la enfermedad que le ha cambiado la vida estuvo a punto de quitársela. Y no es la covid. Alberto sufrió una infección bacteriana desconocida que le mantuvo 40 días en la UCI -"me daban un 90% de posibilidades de fallecer", dice- otros 35 en planta y meses en rehabilitación.

Alberto cuenta su historia sonriendo, reconociendo que su familia y amigos le ha ayudado mucho: "Mi tribu me ha hecho levantarme muchas veces". Y eso que cuando le anunciaron que tenían que amputarle las piernas de la rodilla para abajo "se me cayó el mundo a los pies, nunca mejor dicho". Virginia Redondo, su fisioterapeuta en el hospital 12 de Octubre de Madrid, coincide, y añade que la evolución de Alberto ha sido "meteórica". Salió del hospital un 27 de abril totalmente dependiente: "Me tenían que sacar de la cama con una grúa para sentarme en una silla".

Una bacteria desconocida

Alberto ingresó el 22 de febrero con mucha fiebre. Lo primero que pensaron fue que tenía covid, pero varias pruebas después no salía positivo, y no mejoraba. Empeoró tanto que cuando ingresó fue casi directo a la UCI. "Era de madrugada y le mandé un mensaje a mi mujer diciéndole que no sabía qué iba a pasar", recuerda. Despertó 40 días después. El 18% de las personas que ingresan en UCI en España lo hacen por infecciones bacterianas.

En ese tiempo necesitó Alberto incluso un pulmón artificial para sobrevivir, y llegó a pasar 15 jornadas en coma inducido. La bacteria había atacado a órganos vitales de su cuerpo. Y el organismo, al defenderse del patógeno, había tenido que elegir: o irrigaba las extremidades o empleaba todo su bombeo de sangre en salvar los órganos esenciales para vivir.

Así que cuando el peligro pasó Alberto ni se reconocía. Las videollamadas de su familia, las visitas que recibía y el empuje suyo propio le han hecho llegar hasta aquí en tiempo récord. Ya corretea para coger el autobús, sube y baja escaleras, se abrocha los botones de la camisa "con mucho esfuerzo, pero lo hago porque me encantan las camisas". Y este pasado puente del Pilar ha ido a la playa "sin bañarme, sin hacer mucho. Pero he estado. Y he visto disfrutar en ella a mis hijos". Porque la bacteria le ha enseñado también mucho, además de robarle tanto. Por eso cuenta sus progresos y su experiencia en su cuenta de Instagramm, para que si hay más gente como él se sientan menos solos.

View this post on Instagram Una publicación compartida de Alberto Urraca (@albertourracaacero)

Ahora se queda solo con sus hijos, se pasa las tardes con ellos en el parque, y lo disfruta. "Cosas que antes no me gustaban, o no les daba importancia, ahora pienso la suerte que tengo. A veces es como que salgo de mi cuerpo, me veo desde fuera y pienso que menos mal que estoy aquí", reflexiona.