El infierno de Rebeca por el anticonceptivo Essure: “Me estoy muriendo en vida y necesito justicia”

Esta gallega de 37 años tiene que usar pañales y toma un rosario de pastillas por las enormes secuelas físicas y psicológicas que le provocó el dispositivo

Hace dos años que se lo retiraron de su cuerpo y estaba totalmente oxidado: “Tenía un hierro podrido dentro del cuerpo”, explica a NIUS

Bayer, el laboratorio que comercializó este anticonceptivo, ha reconocido y cifrado sus daños pero todavía no ha cobrado la indemnización

Rebeca toma 27 pastillas diarias y lleva pañales porque no es capaz de controlar los esfínteres. Solo tiene 37 años, pero las graves secuelas que le ha provocado el anticonceptivo Essure han marcado un antes y un después en su vida. Tiene una incapacidad del 54% y no puede trabajar. Apenas sale de casa. Los múltiples dolores que sufre en su cuerpo son tan fuertes como los daños psicológicos. “Me han destrozado mi trabajo, mi salud y mi vida”, cuenta Rebeca Pérez, entre lágrimas.

Todo comenzó en 2016. En ese año, por recomendación médica, Rebeca decidió optar por el anticonceptivo Essure. Tenía dos hijos y había pensado en hacerse una ligadura de trompas. Pero esto, le dijeron los especialistas, era más eficaz y más seguro porque no requería de una intervención en quirófano. Aceptó y se lo pusieron en apenas diez minutos. Pero esa instalación rápida y sin aparentes complicaciones cambió su vida.

Porque ese muelle de titanio de apenas cuatro centímetros de largo, retirado del mercado en 2019, empezó a causar extrañas reacciones en su cuerpo. “Al principio eran simples dolores de cabeza a los que no le daba importancia”, explica. Pero luego a esas cefaleas se unieron reglas eternas. “Tenía sangrados de un mes”, puntualiza.

Luego vinieron dolores abdominales terribles, caída de pelo y un cansancio extremo. “Se me dormían las piernas”, enfatiza. Hasta llegaron a caérsele piezas dentales. Sin embargo, inicialmente, los médicos no lo achacaban al Essure. Pensaban que estaba pasando por un proceso depresivo. Y es que todos esos problemas físicos habían cambiado, también, su forma de ser. “Yo era una persona divertida, alegre y trabajadora y me transformé en una persona irascible y triste, que se pasaba el día llorando”, explica.

Tras idas y venidas al médico, su marido decidió recurrir a un ginecólogo al que conocía. “Cuando fui a él la situación ya era insostenible. Pesaba 36 kilos, no podía ni comer porque todo lo vomitaba”, relata. Hace dos años, en marzo de 2019, la operaron para quitarle el dispositivo metálico. “Tenía un hierro podrido dentro del cuerpo. El aparato estaba todo oxidado”, sostiene. Ahí entendió por qué siempre tenía un sabor a óxido en su boca. “Mi sensación era la de estar chupando un tornillo”, recalca.

Dos años después, sin indemnización

El calvario de Rebeca no terminó tras la extracción del Essure. Los dolores continúan hoy en día. “Noto como si me estuviesen arrancando algo por dentro”, explica. Además, desde la operación, se ve obligada a utilizar pañales porque no es capaz de controlar la orina. “Solo quiero estar sola, en cama, a oscuras”, explica.

Su estado de ánimo, reconoce, le está afectando a su relación con sus hijos, de 7 y 15 años, y también con su marido. “Le he pedido el divorcio porque no tiene por qué aguantar esto. Yo era alegre y ahora solo sé estar enfadada. Pero tiene tan buen corazón que no me quiere dejar”, explica. Sufre constantes ataques de ansiedad.

Otra de las cosas que le atormentan es no haber obtenido justicia. Los representantes Bayer, el laboratorio que comercializó el Essure, nunca llegaron a reunirse con ella en las citas que concertaron. “Me sentí menospreciada”, dice. Sí reconocieron en septiembre del año pasado responsabilidad en el daño que le habían causado, cifrando la indemnización en algo más de medio millón de euros. Pero ese dinero todavía no ha llegado. “No hay dinero que pueda reparar el daño que me hicieron. A mí nadie me va a devolver mi vida de antes”, sostiene. “Pero me estoy muriendo en vida y necesito que, por lo menos, se haga justicia y paguen por lo que me han hecho”, insiste entre lágrimas.

Golpe físico, moral y económico

A esos daños físicos y morales hay que sumar, también, un fuerte golpe económico porque, desde entonces, Rebeca no ha podido volver a trabajar. “No tengo ingresos. Tengo una incapacidad del 54% pero no tengo derecho a paga”, sostiene. Además de al laboratorio, Rebeca también ha demandado al Servizo Galego de Saúde (Sergas).