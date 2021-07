Un informe interno del CDC afirma que delta convierte a los vacunados en infecciosos: "La guerra ha cambiado"

El CDC, la agencia de referencia para enfermedades infecciosas en Estados Unidos, ha elaborado un documento interno en el que se advierte de que la variante delta genera enfermedades más graves, que se transmite con tanta facilidad como la varicela y que hace que los vacunados que se contagian sean igual de infecciosos para otras personas que los no vacunados. El documento, revelado por The New York Times y The Washington Post, afirma que hay que "reconocer que la guerra ha cambiado".



El documento es una serie de transparencias destinadas a realizar una presentación en la que se resalta la importancia de vacunarse, en un país en el que la velocidad de la campaña de vacunación se ha estancado. También se defiende el uso de la mascarilla, sobre todo ante las evidencias de que los vacunados también pueden transmitir el virus. El mensaje básico es que las infecciones de vacunados con delta, aunque no sean frecuentes, pueden resultar contagiosas para los demás, por lo que hay que mantener la prevención.