Ingrid tuvo cáncer de mama embarazada: "Tenía miedo de transmitírselo a mi hija"

Echándose crema para prevenir las estrías causadas por el embarazo, Ingrid se notó un bulto en un pecho. Estaba embarazada entonces de 36 semanas , a un mes de dar a luz a su primera hija, Lola. Sus médicos le dijeron que podía ser un bulto provocado por la preparación de la mama para la lactancia. A pesar de que entendió que era lógico el diagnóstico, insistió: "Quiero que me hagan una ecografía". La prueba llevó a otra, una biopsia, y en ella se comprobó lo que temía: tenía cáncer de mama , muy agresivo. En pleno embarazo.

Le da pena no haber podido darle el pecho, o no haber tenido más hijos porque en ese momento le informaron de que podía reproducírsele el tumor si sometía a su cuerpo a un segundo embarazo. Pero Lola le hizo afrontar la dureza de esos meses con más energía que si no la hubiera tenido, y en el día que se realiza esta entrevista van a celebrar juntas el 40º cumpleaños de Ingrid.