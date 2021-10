Inhibidores de testosterona, la terapia para violadores que según Villarejo se le administró a Juan Carlos I

No lo ha demostrado porque dice que lo hará en el juicio pertinente pero el ex comisario Villarejo, que se enfrenta estos días a su primer proceso en la Audiencia Nacional, asevera que a Juan Carlos I se le administraron inhibidores de testosterona e incluso se le llegaron a inyectar hormonas femeninas para bajarle la libido. Siempre según Villarejo (que a su vez cita a Corinna, la ex amiga especial del antiguo monarca), se consideraba un problema que el rey emérito fuera tan ardiente.