La inminente llegada de Curevac, la quinta vacuna para Europa y la gran deseada por Trump

De Curevac se ha escrito de todo o casi. La gran " perdedora de la carrera de las vacunas " llegó a titular la prensa alemana a principios de año. La " esperanza del mundo no vacunado " describen ahora los medios estadounidenses.

Lo cierto es que los ojos de la lucha contra la pandemia vuelven a fijarse en esta solución que "da la impresión que sí, que es una realidad a la vuelta de la esquina ", asegura a NIUS José Antonio Navarro Alonso, consultor honorario del área de vacunación del Ministerio de Sanidad. Aunque la farmacéutica "todavía no ha publicado los resultados de fase III", referentes a la seguridad y eficacia, y ello "es imprescindible para que reciba el visto bueno de la EMA", la Agencia Europea de Medicamentos, matiza el doctor. En todo caso, la autorización se espera, si todo va bien, para el mes de junio , en cuestión de semanas o incluso días.

Diferencias y similitudes con Pfizer y Moderna

La vacuna alemana va con mucho retraso con respecto a sus competidoras pero, a cambio, cuenta con unos requisitos de mantenimiento mucho más sencillos , lo que simplifica la conservación y el traslado. "Su mecanismo de estabilización del ARN mensajero es diferente al de Pfizer o Moderna, lo que le permite conservarse a temperatura de nevera y no de ultracongelador , esto es un avance espectacular para facilitar su inoculación", explica a NIUS el vacunólogo Carlos Rodrigo.

La oferta del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump

A pesar de las ayudas de Alemania y de la inversión que Bill Gates realizó hace años para el desarrollo de la tecnología de ARN mensajero, "lo que le ha pasado a Curevac es que no ha contado con la financiación de sus competidoras", asegura el doctor Carlos Rodrigo. "Ha tenido relativamente pocas ayudas hasta que se ha asociado con grandes como GSK o Bayer".

La historia de Curevac

Un biólogo alemán que cuando comenzó su doctorado a mediados de los años 90 estaba convencido de que el ARN podía ser la pieza clave para desarrollar multitud de terapias, vacunas incluidas. No se equivocó. Su medicamento no ha ganado la carrera, ni tan siquiera ha llegado todavía a la meta aunque, "alguien que va por detrás no es automáticamente el perdedor", recuerda Ingmar Hoerr sabiendo que su vacuna requiere mucho menos frío y es más barata que sus competidoras.