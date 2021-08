La 'inmunidad menguante', la clave para decidir el futuro de la tercera dosis

Cuando se anunciaron las primeras vacunas los expertos advirtieron de que no se trataba de una panacea universal. Su función principal es reducir las posibilidades de un caso grave, pero la persona sigue siendo susceptible a contagiarse. La aparición de cepas como la delta, altamente contagiosa y de casos entre vacunados, han propiciado el debate sobre la necesidad de una tercera inyección . A esto se suman evidencias tempranas de que los anticuerpos generados por la dosis podrían reducirse con el tiempo. Hablamos de la 'inmunidad menguante' .

La que se ha bautizado como 'inmunidad menguante' ('waning' en inglés) ocurre cuando las personas que se han infectado o han recibido la vacuna pierden la protección con el tiempo. No es un problema de la eficacia de la vacuna , sino más bien está asociado a patología o sistemas inmunes débiles que dificulta la generación de anticuerpos duraderos.

Se trata de un fenómeno que ocurre principalmente con personas con un sistema inmunitario comprometido (personas mayores, pacientes transplantados, personas inmunodeprimidas, etc.) y que no han generado la respuesta antiviral apropiada.

"Los resultados que hemos obtenido muestran que las personas que no habían pasado la infección tienen niveles muy bajos de anticuerpos neutralizantes tres meses después de vacunarse y, además, estos niveles disminuyen a medida que la edad incrementa ", detallan los responsables del informe. En cambio, aquellos que se habían infectado por covid y habían completado la pauta de vacunación, tenían niveles de anticuerpos similares a los de personas más jóvenes.

Sin embargo, los expertos consultados por NIUS coinciden en que todavía no ha suficientes evidencias científicas para asegurar que será necesaria un tercer pinchazo y mucho menos a nivel universal. "Aún no se sabe quién ni a partir de qué criterios se pondría", comenta March. Aunque si reconocen que los destinatarios serían probablemente los mayores -sin especificar edad- y otras personas con el sistema inmunitario débil. Descubrir si esta 'inmunidad menguante' se está produciendo determinará si es necesaria o no.