La inmunidad de rebaño frente a ómicron es "inalcanzable", según un estudio

Un estudio de la Universidad de Alicante (UA) estima el umbral de la inmunidad de rebaño frente a la variable ómicron en el 95 % de la población , un porcentaje, según sus autores, "inalcanzable" mediante vacunación, teniendo en cuenta que hay personas que no se pueden vacunar porque padecen algún tipo de problemas de salud y otras que no quieren inocularse por propia voluntad.

García ha precisado que este porcentaje del 95 % es "una cifra inalcanzable", incluso aunque tuviéramos una vacuna que cortase la transmisión. A este respecto, ha expuesto: "Hay personas que no se pueden vacunar y otras que no quieren vacunarse, a lo que hay que añadir que las vacunas no evitan la transmisión del virus, como se ha comprobado estas Navidades, en las que la población ya estaba altamente vacunada y, aun así, ha sido la ola más fuerte, aunque con consecuencias menores gracias a esa protección de las vacunas".