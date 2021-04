Los inmunólogos apuestan por poner una segunda dosis de AstraZeneca a quienes han recibido la primera

Ponerles a los que se ha inoculado la primera dosis de la vacuna de AstraZeneca la segunda, o no ponérsela, o ponerles otra , o empezar de cero con un fármaco nuevo. Es el debate que surge tras la decisión de Sanidad de no usar este químico en menores de 60 años, cuando más de un millón de personas con ese perfil han recibido ya la primera dosis. La Sociedad de Inmunología (SEI) es tajante: "Tranquilidad". La SEI opta por ponerles a los ya vacunados la segunda dosis de AstraZeneca , siempre y cuando no hayan tenido trombos tras la primera.

"Si me hubieran preguntado a mí ayer habría dicho que no se suspendiera la vacunación con AstraZeneca en ningún grupo de edad", es rotundo Marcos López Hoyos, presidente de la SEI. "Porque no hay evidencia de que no se deba, y la Agencia Europea del Medicamento (EMA, por sus siglas en inglés) no pone límite etario a su administración", añade.