Una terapia para 'despertar' a los linfocitos T y que ganen al tumor: así se curó Ana de cáncer de mama

Cuando a Ana le dijeron el tipo de cáncer que padecía, ella pensó "estoy muerta". Quiso empezar el tratamiento cuanto antes, pero su oncóloga le dijo que por su perfil podía entrar en un ensayo clínico que buscaba pacientes en ese momento. "Me dijo que el riesgo era que tenía que esperar 10 días a ver si entraba o no en el tratamiento experimental, y que mientras tanto no podían darme quimio ni nada... Y que tenía dudas de que pudiera esperar diez días. Imagínate, qué tensión", recuerda ahora Ana.

"Pero hay un 20% que no se cura, y aunque fueran un 5% habría que interntarlo todo", reivindica enérgico Jesús Sanchez, director de proyectos de CRIS contra el cáncer. La terapia que ayudó a Ana no existí hace diez años, y consiste en una serie de fármacos que vuelven a despertar a los linfocitos T, que en este tipo de tumores el cáncer ha conseguido inactivar. La primera inmunoterapia parecida se autorizó en España en el año 2011. Desde entonces, calculen a cuántas Anas ha podido salvar.

"Cuando me dieron los resultados, me dijeron que la reducción del tumor había sido milagrosa. No sé si curarme mi cáncer era un imposible, me cuesta decirlo, pero sí que influyó la terapia, claro", reconoce Ana. "Yo tenía un tumor muy grande, de un tipo que respondía bien a la quimioterapia, pero si no hubiera respondido bien no tenía más alternativas de tratamiento", y cuando terminó el ensayo fue cuando los médicos alucinaron con los resultados de sus análisis: estaba limpia totalmente.