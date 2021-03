Insomnio, adicciones e irritabilidad: las consecuencias del sedentarismo durante la pandemia

Vital para el desarrollo físico y mental

Las entrenadoras de Prebenjamín de la Fundación Deportiva Palamós también han notado que con la reducción de los entrenamientos sus alumnos están más agitados y desconcentrados . El hecho de haber suspendido los entrenamientos un par de meses ha provocado que los niños pierdan la evolución técnica que habían adquirido y cancelar los partidos ha desmotivado tanto a los jóvenes deportistas como a sus padres. “Al no haber partidos, e intentar reducir el contacto parando los entrenos, muchos niños se queden sin extraescolar y sin vía de escape porqué los padres consideran que no es el momento. Empezamos la temporada con 12 niños y ahora solo quedan siete”, lamentan Gloria Domínguez y Martina Cáceres, entrenadoras del club.

El ejercicio físico aporta efectos muy positivos en el sistema inmunitario y en medio de una pandemia, no hay nada mejor que reforzarlo. Enrique Cantón asegura que el encierro y las continuas restricciones provocan que cada vez más personas sufren problemas psicológicos y en este sentido el deporte es un gran aliado para paliar estos síntomas . “Si no quemas energía cuando tu cuerpo necesita actividad, todo se sustituye por la cabeza. Esto puede desencadenar síntomas como: dormir mal, nerviosismo, inquietud, malestar e irritabilidad”, explica Cantón.

El impacto en los deportistas profesionales

Y es que la falta de deporte no afecta únicamente al desarrollo de los menores, también está perjudicando a los adultos que lo practican. Un ejemplo de ello es Keyla Uriya, campeona de Cataluña de Bikini Fitness. La joven compite a nivel nacional y las restricciones han provocado que su carrera como deportista se vea perjudicada . A causa del cierre de los gimnasios la atleta no se ha podido preparar adecuadamente para las competiciones de este año, algo que le ha afectado físicamente, pero sobre todo a nivel psicológico.

"Cuando estas tan enganchado a algo como yo al deporte, y te lo quitan de repente, tiene consecuencias. En mi caso me costaba mucho dormir, no estaba de humor y me notaba bastante irritable. Entrenar sin ningún objetivo fijo frustra bastante, lo haces porque te gusta, pero si quieres competir y no sabes lo que pasará el mes que viene, pierdes la motivación", reconoce a NIUS la atleta.