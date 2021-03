El insoportable dolor de Guille, de 12 años: “Está rabiando y dicen que no es para operar de urgencia”

Hace ya semanas que Guille, un niño malagueño de 12 años, no va al cole. Ni siquiera puede levantarse de la cama, sin ayuda. Tampoco ducharse. Cualquier movimiento le provoca un dolor insoportable, mareos y espasmos. Las noches son, para él, un infierno. “Se harta de llorar en la cama. Esta madrugada se despertó a las cuatro y hasta las nueve de la mañana no ha conseguido quedarse dormido”, nos cuenta angustiada Taty, su madre, que asegura que el pequeño ha perdido las ganas de vivir. “Es un niño muy fuerte y alegre, pero ya no recuerdo cuando fue la última vez que lo escuché reír”, se lamenta.