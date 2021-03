Sanidad y las comunidades aplazan una semana la decisión sobre Semana Santa ante la falta de acuerdo

Sobre el tono de la reunión con los consejeros de Sanidad este miércoles, la ministra ha reconocido que la palabra que más se ha reiterado ha sido "prudencia". "Ha habido un reconocimiento general de que ha sido muy importante el esfuerzo para tener las cifras que tenemos ahora, pero también hay un convencimiento de que todavía nos queda mucho por recorrer. Hasta que la incidencia acumulada no baje de 50 no estaremos próximos a la normalidad, que está por debajo de 25. Nuestro objetivo es salvar vidas, no salvar semanas", ha insistido.