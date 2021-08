El investigador de la vacuna en menores de 12 años en España: "Sufren menos efectos secundarios que los adultos"

R. De momento estamos evaluando los efectos adversos, y se producen todos en los primeros días: dolor, algo de fiebre, malestar, dolor de cabeza, dolores musculares o articulares… Son los mismos que se han visto en los millones de adultos vacunados. Me atrevo a decir que en niños los efectos secundarios de la vacuna de Pfizer son menos frecuentes y más leves , al menos en el ensayo. Eso ha sucedido en los que yo he conocido. Es decir, es una vacuna muy segura y bien tolerada por los niños, prácticamente no se ha visto ningún efecto adverso grave.

Lo que no hay que olvidar es que a la hora de valorar el beneficio de una vacuna en niños hay que valorar no sólo la enfermedad para ellos, sino todo lo que supone para ellos contagiarse: el hecho de que tengan que aislarse, que su familia tenga que hacerlo y perder días de trabajo, que toda una clase tenga que cerrarse durante diez días. Ésta es una enfermedad no al uso, sino que tiene unas connotaciones más allá de la salud del paciente que la sufre. Todo eso debe ponerse en la balanza a la hora de decidir si se vacuna a los niños o no.