Una investigación con parte española halla el origen de la leucemia infantil que más muertes causa

No se puede curar, pero desde ahora se puede prevenir. La leucemia linfoblástica aguda de células B (LLA) ya puede evitarse . Es el cáncer más frecuente en los niños y el que más menores mata al año. Un grupo de investigadores suizos, estadounidenses y españoles han descubierto cómo un fármaco evita la proliferación de células B cancerígenas y, por lo tanto, la manera de prevenir este tipo de tumores.

Así de esperanzadores se muestran los primeros resultados de una investigación internacional coordinada por Isidro Sánchez-García, investigador del CSIC , junto a los equipos de la doctora Kim Nichols del St. Jude Children's Research Hospital (Memphis, Estados Unidos) y del Dr. Andreas Weiss del Novartis Institutes for BioMedical Research (Suiza). La investigación ha estado financiada por la organización española Fundación Unoentrecienmil.

Desde hace más de una década se sabe que las alteraciones genéticas en el gen PAX5 predisponen al desarrollo de la leucemia, pero no se sabía qué provoca que algunos niños con esa mutación padezcan la enfermedad y otros no.

Es decir, esa predisposición genética por sí sola no desencadena la enfermedad, sino que algo más genera la leucemia. Y ese desencadenante es el que no se conocía. Un grupo de investigadores españoles, americanos y suizos han analizado a miles de niños con leucemia, entre ellos 100 españoles, pacientes del Hospital Niño Jesús de Madrid.

Y no solo eso, sino que en un ensayo en ratones se ha logrado que animales con la mutación genética y sometidos a infecciones no desarrollen la enfermedad. Se ha conseguido administrándoles un fármaco llamado Ruxolitinib que inhibe y elimina las células B preleucémicas de manera específica.

Por esta razón estos primeros resultados son tan esperanzadores, porque a pesar de que en la actualidad todavía no existe un método para identificar a los niños con mayor riesgo, conociendo cómo se activa la enfermedad se puede prevenir su desarrollo. "Me doy cuenta de que sólo estamos empezando en este camino, pero no puedo evitar emocionarme con los hallazgos", dice Isidro Sánchez-García “Este es el primer grano de esperanza de una intervención médica para prevenir las formas hereditarias de leucemia u otros tipos de cáncer hereditarios en general”.