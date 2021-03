Los informes epidemiológicos de Sanidad muestran que la temporada de gripe y bronquitis ha sido prácticamente inexistente

La distancia social y las mascarillas pueden estar detrás del descenso en otras infecciones

Es la comidilla en las puertas de los colegios: "Qué poco se han puesto malos este año", o "me ha dicho su pediatra que este año no hay bronquitis". Y en los centros de salud, más de lo mismo: "Pues yo todos los años me cojo algún resfriado y este año, nada". Es una percepción del público general, de los propios médicos y es también una conclusión de los datos: el Sistema de Vigilancia Epidemiológica del Ministerio de Sanidad tiene más ceros que nunca. Este invierno, como pasó este otoño, apenas nos contagiamos de otros virus.

Valgan como ejemplo los 1.175 casos acumulados de gripe en lo que va de 2021 frente a los 253.155 del año pasado. Es cierto que si bien en las primeras semanas de enero, cuando suele producirse el pico de gripe, apenas había contagios de este virus, en las últimas semanas está habiendo unos 200-300 al día. Es decir, que han aumentado. Pero nada que ver con otros años.

De hecho, si comparamos la semana 5 de 2021 (primera de febrero) con la misma de 2020 vemos que este año se han declarado 215 casos, el año pasado se habían detectado 79.216. Hay un 99,8% menos de casos de gripe que el año pasado.

Se detecta menos

Hay que advertir, en cualquier caso, que las unidades de detección de otras enfermedades infecciosas y las comunidades autónomas están muy centradas en covid y es posible que haya casos de otros virus que se estén escapando a la contabilidad, pero no tantos como para que haya epidemia de gripe y no se haya registrado. Como tampoco la ha habido de VRS o virus respiratorio sincitial, un patógeno que entre noviembre y febrero colapsa las urgencias pediátricas con niños con bronquitis y bronquiolitis.

Sin gripe en toda Europa

Según el informe de Sanidad, desde el inicio de la temporada de gripe (finales del año pasado) en Europa "665 de 393.149 muestras no centinela han sido positivas para gripe: 335 (50,4%) tipo A y 330 (49,6%) tipo B. El centro de control de enfermedades, ECDC, señala que, habitualmente, la epidemia de gripe ha alcanzado ya su pico en Europa en esta época del año. Esta temporada, a pesar de la realización regular y generalizada de pruebas para la detección del virus de la gripe, la actividad gripal notificada aún se

mantiene en un nivel muy bajo, probablemente debido al impacto que las medidas de salud pública implementadas para la reducción de la transmisión de SARS-CoV-2 han tenido en la transmisión de la gripe".

Lo mismo ocurre en Estados Unidos, donde el Centro de Control de Enfermedades (CDC) indica que las muestras positivas desde septiembre no han superado el 0,4%: 1.100 casos.

Niños sin bronquitis

Los pediatras lo comentan, también, en redes sociales:

En este año de pandemia los pediatras hemos visto descender drásticamente los casos de infecciones respiratorias en pediatría.

Han descendido notablemente los casos de:

- Bronquiolitis aguda.

- Gripe

- Tosferina

- Laringitis y faringitis agudas.

- NEUMONIAS. — Turner (@MadreDeTragonas) March 6, 2021

Y en el virus en el que más se ha notado el descenso es el el VRS, que causa bronquitis. Según el informe, desde el inicio de la temporada se han identificado seis detecciones de VRS entre las 5.150 muestras analizadas (0,1%). Cristina Calvo, jefa de sección del Servicio de Enfermedades Infecciosas de Pediatría del hospital La Paz, en Madrid, valora: "Otros años entre finales de octubre noviembre y febrero tenemos muchos casos de virus respiratorio sincitial (VRS), que causa bronquiolitis y que obliga a ingresar a muchos niños sanos, y nos abarrota los hospitales. Suele causar un pico de trabajo enorme". Pero este año no hay apenas casos. No solamente en su hospital sino que "no hay casos de VRS en España en los registros de epidemiología".

Pero es que de otras enfermedades menos frecuentes, como por ejemplo el sarampión, también hay menos. De hecho, hay cero. No se ha notificado ningún caso de sarampión en lo que va de temporada, cuando en 2020 hubo 32. De hecho, en esta tabla, que incluye los casos detectados en la primera semana de febrero, se ven más ceros que nunca:

Para Raúl Ortiz de Lejarazu, portavoz de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica, la causa de estas cifras está clara: "Si para evitar el contagio de covid tomas medidas de distancia de seguridad, mascarilla, prohibición de grandes eventos masificados, etcétera, pues también evitas el contagio de otras enfermedades que se propagan de manera parecida, como son muchas otras respiratorias". Es decir, que las medidas contra el SARS-CoV-2 nos están protegiendo también de otras infecciones: "Ha sido básico prohibir reuniones grandes, porque ya no hay aglomeraciones de cientos de personas en ningún ámbito. Y en los colegios, incluso en los niveles en los que los niños no llevan mascarilla los niños no se mueven igual: interactúan menos, están a más distancia... Los virus respiratorios son enamorados de la socialización".