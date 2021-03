Irene, la joven cuya enfermedad le impide bañarse en el mar: "Tiene que haber una alternativa, no quiero vivir así"

Irene López tiene 25 años y hace cuatro meses le diagnosticaron hipertensión pulmonar, una una enfermedad minoritaria grave y crónica

Irene López tiene 25 años y hace cuatro meses le diagnosticaron hipertensión pulmonar, una enfermedad minoritaria grave y crónica que le acorta su esperanza de vida. Desde entonces, lleva un aparato conectado al corazón que no puede desconectar en ninguna circunstancia pero que tampoco se puede mojar, cosa que le impide poder a hacer una de sus mayores pasiones: poder bañarse en el mar.

La vida de Irene cambió por completo desde que recibió la noticia, pero esta enfermera barcelonesa sigue con ganas de disfrutar de los pequeños placeres, por eso, ha organizado una campaña para que alguien le ayude a encontrar una protección permeable que permita que este aparato que lleva en el corazón pueda mojarse mientras se baña en el mar.

Irene explica a NIUS que no va a parar hasta conseguir una alternativa a su problema y es que la joven asegura que no contempla en ningún caso vivir el resto de su vida sin poderse bañar en el mar: "Para mi quitarme el mar es como quitarme respirar y para vivir una vida así no la quiero".

PREGUNTA. Hace cuatro meses te dijeron que tenías hipertensión pulmonar. ¿Cómo recibiste la noticia?

RESPUESTA. Cuando recibí la noticia yo ya llevaba más de un año con la sintomatología, es verdad que muy gradual, pero yo pensaba que era más a nivel emocional porque como acababa de pasar por una ruptura y no le di mayor relevancia. Yo trabajaba en otro hospital, me hicieron unas pruebas y me dijeron que estaba todo normal, pero ahí los síntomas eran leves. En octubre de 2020 ingresé en la UCI. Ese día salía de hacer guardia y yendo hacia el coche me desmaye por hacer una mínima actividad física (que es uno de los síntomas) y me ingresaron. Me dieron la noticia de una manera muy abrumadora. Soy enfermera y sé que las cosas no siempre se pueden decir de la mejor manera que le gustaría al paciente, pero sí que fue muy de golpe.

Me dijeron que no podría quedarme embarazada porque por la medicación me subiría la tensión y perjudicaría a mí y al bebé. Me dijeron que debía tener un ritmo de vida más tranquilo, cosa que yo no estoy de acuerdo, y que debería tener siempre conectada la petaca que es una bomba de infusión ambulatoria. Recibí la noticia ingresada en el hospital, en la UCI de Can Ruti.

P. ¿De qué manera esta enfermedad ha afectado tu día a día?

R. Mi vida cambió totalmente porque yo vivo sola desde los 21 años y con todo esto me tuve que venir a casa de mis padres porque no sabía cuándo me dejarían volver a trabajar. Pero la enfermedad empezó a afectarme a mi día a día desde hace bastante tiempo. Sí que es verdad que a raíz del diagnóstico y del inicio del tratamiento he vuelto a ser la que era, aunque evidentemente con paciencia, sé que no puedo pasar del 0 al 100 en cuatro meses después de un diagnostico así.

P. ¿Qué fue lo que más te dolió al recibir la noticia?

R. Lo que más me dolió fue pensar cómo lo haría en intimidad. Soy una chica de 25 años y puede que quede un poco superficial, pero fue así. Ya no era adaptarme a la medicación, que es verdad que ha sido muy duro porque soy una persona que no me gusta depender de nada ni de nadie, sino que lo que más me preocupaba era la hora de intimar con alguien. Hay muchas personas que no le gustaré por tener esta enfermedad añadida y esto fue inseguridad más al principio. Pensar que tendría que acostarme con alguien teniendo que llevar este aparato. No sé cómo voy a romper esta barrera.

El aparato tiene que estar 24 horas sin desconectarse porque la vida media de esta medicación en el cuerpo es de muy pocos minutos y los efectos secundarios que tiene al descontarse son descomunales

P. ¿Qué síntomas te provoca la enfermedad?

R. Antes de recibir el tratamiento notaba una falta de aire que fue muy progresiva y duró alrededor de un año. Al principio empezó con que me faltaba el aire, me dolía el pecho, pero yo lo achaqué a algo emocional. Luego fueron más intensos, cada vez a menos actividad física más me costaba respirar, más rápido iba mi corazón hasta que llegó un punto que iba tan rápido que perdía el conocimiento. Subía dos pisos, el corazón se aceleraba y no se relajaba al parar. No oxigenaba bien y mi cerebro y mi cuerpo necesitaban hacer un reset, me desmayaba y volvía a estar bien.

P. ¿Y con el tratamiento que recibes ya no tienes estos síntomas?

R. Recibo un único tratamiento que es una medicación endovenosa y gracias a esto puedo normalizar un poco más mi vida. Es una bomba que me va suministrando medicación constantemente a mi corazón por medio de un Port a cath y tiene que estar 24 horas sin desconectarse porque la vida media de esta medicación en el cuerpo es de muy pocos minutos y los efectos secundarios que tiene al descontarse son descomunales. Es una medicación muy fuerte. Por eso, no se puede desconectar, si lo hiciera durante más de unos minutos empezaría con mi sintomatología anterior.

P. ¿Nunca desconectas el aparato?

R. No puedo desconectarlo en ningún momento, en los únicos momentos que lo desconecto es porque evidentemente tiene un mantenimiento. La medicación la tengo que cambiar cada dos días, la preparo yo en casa en forma estéril. Esto no me supone un problema porque al ser enfermera lo tengo muy por mano, entonces a parte de la pereza de estar pendiente de algo no hay ninguna otra complicación. Por otro lado, la alargadera, que es el cable que me va al Port a cath y al corazón se cambia una vez a la semana. No puedo desconectarlo, solo pararlo unos minutos para hacer el cambio de medicación.

P. ¿Este tratamiento te puede curar?

R. No, el aparato me va infundiendo medicación, pero no es una cura, simplemente alivia los síntomas. Al tener menos presión mi corazón no va tan rápido y no hace falta que intente bombear tanta sangre porque la presión baja y palia todos los síntomas. Aunque evidentemente cuando hago algún esfuerzo físico me sigo ahogando. Yo llevé un año de sedentarismo por vergüenza y hay que recuperarlo poco a poco.

P. Explicas en el vídeo que se hecho viral en redes que es un aparato que no se puede mojar, cosa que te impide hacer una de tus mayores pasiones, bañarte en el mar. ¿Has dado ya con alguna alternativa para que pueda ser permeable?

R. Me ha escrito mucha gente, hay varias opciones, el único problema es que yo no tengo los conocimientos ni de ingeniería ni de tecnología para hacer la funda. Yo me puedo comprar una carcasa y hacer un agujero, pero no sé si va a funcionar, necesito encontrar a alguien que sí que los tenga para que me ayude a hacerlo. Necesito que me ayuden a realizar los experimentos porque al final no es solo construirlo es experimentar antes de que yo me meta en el agua porque si meto y no funciona tendríamos un problema. Se han puesto en contacto varias personas, pero nadie especializada.

Cuando me dieron la máquina me dijeron que no podría volverme a meter en el agua, pero soy muy tozuda y no voy a parar hasta conseguirlo

P. ¿Cómo lo haces a la hora de ducharte?

R. A la hora de ducharme es muy fácil. La suerte que tengo es que el WC son bañeras con cortina, no tienen mampara y como el cable es muy largo, lo pongo en una riñonera impermeable, guardo la petaca y lo dejo lejos de la lucha. El cable es tan largo que no le toca el agua.

P. ¿Qué alternativa te da el equipo médico que lleva tu caso?

R. Yo estoy encantada con el equipo médico que lleva mi caso, pero es verdad que faltan muchas cosas por estudiar de esta enfermedad y hay cosas que ellos no saben. Yo precisamente siendo enfermera desconocía mucho esta enfermedad y ellos me dicen que la máquina no se puede mojar, ni me puedo bañar. De hecho, cuando me dieron la máquina me dijeron que no podría volverme a meter en el agua, pero soy muy tozuda y no voy a parar hasta conseguirlo. Para mi quitarme el mar es como quitarme respirar y para vivir una vida así no la quiero. De alguna manera se tiene que poder hacer.

P. Algo tiene que haber

R. Estamos en pleno siglo XXI, hay tecnología increíble inventada, no me creo que no haya nada para impermeabilizar una máquina. Al final podemos meter los móviles, las cámaras, hay impresoras 3D... No me creo que mi alternativa de vida de aquí a mis 35 años es estar sin meterme en el mar, o sin viajar a un destino con playa, subirme a un barco sin miedo a que se me caiga la petaca… Son muchas cosas y la gente puede pensar que el mar es insignificante, pero para mí es algo esencial. No lo contemplo, no es una opción.

P. ¿Por qué es tan importante para ti el mar?

R. De pequeña tenía bastante miedo al mar, pero con el tiempo le perdí totalmente el miedo. Es esa sensación de estar en el mar y sentir pura libertad, sobre todo cuando estás tú solo, relajado y no te importa nada… la infinidad del mar me parece asombrosa y abrumadora. Para mí, la playa es tan sencillo como respirar o tan especial como la música. A mí madre le da absolutamente igual el mar, pero a mí me parece un mundo por explorar. Libertad, felicidad… no concibo una vida sin poder meterme en el mar, y menos por una enfermedad.

Para mi quitarme el mar es como quitarme respirar y para vivir una vida así no la quiero

P. ¿Conoces a alguien más que le ocurra lo mismo que a ti?

R. No. Sí que es verdad que cuando me ingresaron en Vall d’Hebron me dijeron que había un grupo de apoyo, pero la covid lo ha imposibilitado todo y no conozco a nadie. Yo creo que las redes sociales sirven mucho más que para aparentar una vida perfecta. El otro día, conocí a dos personas por Instagram. Lo más bonito de todo esto es haber conocido a gente que tiene otras enfermedades. A Carolina, una chica de Menorca, le agradezco muchísimo porque me ha dado la idea de un traje que hacen en Estados Unidos a medida para que no entre el agua, aunque estoy contemplando otras alternativas.

P. ¿Cuál es tu principal objetivo y de qué manera afrontas tu situación?

R. Mi objetivo es vivir, hacer las cosas que he querido hacer siempre. Evidentemente, tengo que pensar que tengo una enfermedad y estoy sujeta a ella, pero no quiero que me limite el vivir como quiero. No quiero que me defina una enfermedad. Me ha tocado igual que a otras personas les toca padecer cáncer y otras enfermedades muy duras. En mi caso, es una enfermedad idiopática -se desconoce el origen- y genética. Es lo que me ha tocado y creo que, al final, se trata de vivir la vida con las cartas que te han tocado de la mejor manera posible e intentar ganar.

P. Que buena filosofía.