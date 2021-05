Irene, trasplantada del hígado, se emociona al recibir la vacuna: "Ha sido un año muy duro"

"El día que recibí la vacuna me emocioné porque ha sido un año muy duro y la vacuna suponía un respiro. Cuando comenzó la pandemia solo hacía cuatro meses que me habían hecho el trasplante y llevaba ya en casa un par de años bastante complicados por mi enfermedad", asegura. "Al ser una persona trasplantada, tengo que vigilar más que el resto. Yo veía que mis amigos llevaban una vida que yo no me podía permitir aún, porque si yo dejaba de vigilar, aunque solo fuera una tarde, no sabía lo que me podía pasar", admite.