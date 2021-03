Irlanda también suspende la administración de la vacuna de AstraZeneca

Glynn ha recalcado en una entrevista con la televisión irlandesa que es una medida de "precaución" y que no se han dado casos como los de Noruega en Irlanda. "Es muy importante dar garantías a la gente de que no hay pruebas de una relación causa-efecto hasta el momento", ha argumentado. "Puede que no sea nada. Puede que sea una reacción exagerada y espero que se demuestre así en unas semanas", ha apuntado.