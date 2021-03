Díaz Ayuso defiende una Semana Santa sin cierres: "Abrir una comunidad no provoca más olas"

Aún es pronto para decidir sobre Semana Santa pues el virus nos obliga a hacerlo con 15 días de antelación. En principio, el toque de queda no se mueve y la región no cierra. Pero serán nuestros sanitarios quienes nos indiquen el camino.

Y la idea la contempla no sólo para Madrid. Para ella la movilidad por todo el país, si los datos de la pandemia no lo desaconsejan, sería algo beneficioso para todos. Así lo argumentaba: "Abrir o cerrar una comunidad a estas alturas no provoca más olas. Entiendo que en la primera ola, cuando no conocíamos esta epidemia, las decisiones que se tomaron fueran de estas estas características. No soy partidaria de cerrar si la situación es buena y creo que es positivo que pueda haber ciudadanos que puedan ir a su segunda vivienda o venir a Madrid a mover la maltrecha economía si se cumplen las normas".