Ayuso a favor de una tercera dosis de la vacuna contra la Covid para los grupos vulnerables

Ayuso también ha querido matizar sus palabras sobre la atención primaria. La presidenta de Madrid asegura ahora que nunca dijo que fuera "un desastre", sino que es un problema en toda España. "Yo no he dicho que la atención primaria sea un desastre en Madrid. Esto es un problema que tenemos en España, yo no he hablado de desastre y mucho menos en Madrid, donde somos de las pocas comunidades que tienen atención primaria mañana y tarde", ha asegurado.