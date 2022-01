Israel anuncia la vacunación con una cuarta dosis a los mayores de 60 años

Este jueves ya se aprobó la inoculación de una cuarta dosis de la vacuna contra el coronavirus para las personas inmunodeprimidas , en un intento por aumentar la inmunización de este sector de la población ante el repunte de los casos por la nueva variante del covid. "La decisión se ha tomado debido a la preocupación de que sean más vulnerables" manifestó el director general del Ministerio de Salud, Nachman Ash, en declaraciones publicadas por el diario Times of Israel. Ash aseguró que están estudiando "extenderla a otros sectores de la población", como ahora se ha confirmado, cuando anunció este lunes que iniciaron los ensayos clínicos de la cuarta dosis de refuerzo de la vacuna de Pfizer.

Este domingo Israel confirmo también que había detectado el primer caso de "flurona", una infección de coronavirus y gripe a la vez en una mujer embarazada no vacunada infectada por ambos virus, que ha dado a luz en el Hospital de Beilinson.



La paciente ha mostrado síntomas leves, aunque no estaba inmunizada. El Ministerio de Sanidad de Israel estudia el caso inédito para comprobar que la combinación de los dos virus no causa una enfermedad más grave.