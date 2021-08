Israel lidera los contagios por coronavirus a nivel mundial a pesar de la vacunación masiva

Las vacunas funcionan, están cambiando el signo de la pandemia, pero tienen límites. El incremento de casos de coronavirus que lleva semanas sufriendo Israel lo demuestra. El país, modelo de vacunación rápida y masiva, al menos en los primeros meses, es hoy el que está registrando más casos diarios per cápita del mundo.

Con casi 11.000 casos registrados este martes, han alcanzado cifras no vistas hasta ahora en la pandemia. Se trata de una ola de contagios, las consecuencias en lo que a hospitalizaciones y mortalidad se refiere no son comparables a las del inicio de la pandemia; pero plantea el debate de si es necesario mantener algún tipo de restricción o de si puede ser conveniente la tercera dosis. Israel ha optado por ambas y cree poder estar cerca ya de alcanzar el pico de contagios.

Entre las posibles causas, la primera que se esgrime es la variante delta del coronavirus, más contagiosa y que ha terminado por convertirse en dominante. También hay algunos datos que apuntan a la posible pérdida de inmunidad con el paso de los meses. Se ha detectado entre los primeros vacunados una caída de anticuerpos neutralizantes, pero también se trataba de personas más mayores y frágiles en muchos casos, por eso las conclusiones aún no pueden ser robustas.

Israel tiene un problema añadido. Pese a su inicio inmejorable en la campaña de vacunación, hay una proporción elevada de la población, en torno al 10%, que no quiere vacunarse. Este grupo se puede haber convertido en la puerta de entrada de la variante delta. El coronavirus alcanzó un nivel muy alto de contagios entre ellos al principio, algo difícil de contener. La falta de prudencia y la falsa sensación de seguridad entre los vacunados puede haber hecho el resto para facilitar el incremento del nivel de transmisión en toda la sociedad.

Además, quienes se pongan la tercera dosis tendrán algunas ventajas, como quedar exentos de guardar cuarentenas cuando regresen de otro país (salvo los considerados de riesgo extremo). La otra cara de esta moneda es que quienes no se pongan las tres inyecciones no serán considerados como completamente vacunados.

El número de pacientes graves, según datos del Ministerio de Sanidad, está en números no vistos desde los meses de marzo y abril. Al ser muy alto el nivel de transmisión, se están viendo personas vacunadas entre estos pacientes, aunque si se ven los números proporcionales, el problema principal está en quienes no se han inmunizado. "Los no vacunados están sobrecargando el sistema", comentaba hace unos días a EFE uno de los asesores del Gobierno, Nadav Davidovitch, director de la Escuela de Salud Pública de la Universidad Ben Gurión.