Janssen, de gran promesa a la vacuna que puede dar al traste con los objetivos del Gobierno

Las vacunas de Janssen no están llegando por problemas de producción en Estados Unidos en donde la agencia de medicamentos estadounidense (FDA) y la EMA europea están revisando varios lotes paralizados. Los problemas de suministro han sido una constante desde su llegada. Un aterrizaje marcado por los episodios trombóticos detectados en Estados Unidos. Al final, el Ministerio de Sanidad "en base al principio de precaución" decidió retrasar la administración de esta vacuna hasta el 22 de abril. Desde entonces, según lo pactado por Europa, se esperaba que llegaran a España:

Retraso en la llegada y en la inoculación

La razón del retraso está clara: problemas de la farmacéutica con un suministro que las autoridades sanitarias españolas están supliendo con las dosis extra enviadas por Pfizer. Lo que no es tan evidente es por qué cerca de la mitad de las vacunas de Janssen están en la nevera a la espera de ser inoculadas.

Una cuestión operativa, no de falta de confianza

Es una cuestión operativa , apunta Jaime Jesús Pérez, presidente de la Asociación Española de Vacunología. "Cuando no hay una regularidad importante en la llegada de vacunas resulta difícil planificar su puesta, así que tenemos menos en mente poner la de Janssen porque no se sabe cuándo ni cuántas dosis van a llegar", asegura el experto a NIUS.

"No es una cuestión de falta de confianza en la vacuna, la gente no rechaza ponerse Janssen, no pasa lo mismo que con AstraZeneca", indica Juan Rodríguez, portavoz de la red de vacunación de la Sociedad Española de Medicina Preventiva, Salud Pública e Higiene (SEMPSPH).