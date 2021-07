Janssen, la vacuna de una dosis, es menos efectiva frente a delta que Pfizer y Astrazeneca

Para el estudio, realido por investigadores de la Universidad de Nueva York y que no se ha publicado en ningura revista científica ni ha sido revisado por pares, los investigadores analizaron muestras de sangre de 27 pacientes . Del grupo, 17 personas habían sido inmunizadas con dos dosis de la vacuna Pfizer o Moderna y 10 personas con una dosis de Janssen.

“El mensaje que queríamos dar no era que la gente no debería recibir la vacuna de J&J pero esperamos que en el futuro, se potenciará con otra dosis de Janssen o con Pfizer o Moderna '', dijo al New York Times el autor principal del estudio, el Dr. Nathaniel Landau, virólogo de la Escuela de Medicina Grossman de la Universidad de Nueva York.