Javi Martín, de 'Caiga quien Caiga', habla de su intento de suicido: "Nadie está a salvo de la depresión"

El actor y comunicador sufre un trastorno bipolar que le llevó a intentar quitarse la vida hace nueve años

Decidió compartirlo públicamente para ayudar a quienes estén atravesando un momento similar

Se ha convertido en abanderado de la lucha por mejorar la atención de la salud mental

Javi Martín fue uno de los presentadores de 'Caiga Quien Caiga', el exitoso programa que emitió Telecinco a finales de los noventa. Lo conducía junto al Gran Wyoming y Juanjo de la Iglesia.

Se convirtió en el perfecto hombre de éxito. "Todo me iba bien: el trabajo como actor en el teatro, la pareja, la familia, los amigos...". No tenía razones aparentes para estar deprimido, pero hace nueve años cayó en un agujero del que se sentía incapaz de salir. "Estuve meses con pensamientos suicidas, sentía un dolor tan grande que no podía soportarlo", relata a NIUS.

Y decidió quitarse la vida. "Salí al balcón con la idea de tirarme, me recuerdo agarrado a la barandilla a punto de saltar". Solo le frenó pensar en el dolor que provocaría a los suyos. "Me vinieron a la mente las imágenes que se sucederían después, la ambulancia, la llamada a mi pareja comunicándole mi muerte, su rostro de horror al enterarse, la desesperación de mi familia...", confiesa. "Me dije: No puedo hacerlo. Tengo que aguantar un poco más y ver si puedo salir de esto".

A Javi Martín le diagnosticaron una enfermedad mental, trastorno bipolar, que le llevaba de la euforia a la depresión de forma angustiosa. "Hay personas que tienen una causa externa para pensar en el suicidio, pueden haber perdido su trabajo, su casa, su pareja... En mi caso no era así, era una cosa interna, endógena, me vino un trastorno mental, es algo que le puede tocar a cualquiera. Nadie está a salvo", explica.

Se calcula que en nuestro país se suicidan diez personas cada día y hay 20 tentativas por cada una que logra quitarse la vida. Una media de 3.700 fallecimientos al año. "Es el principal problema de salud pública y no se habla de este tema. Antes se tenía la idea que que si se hablaba del suicidio se iba a producir un efecto llamada, pero eso no es verdad. Hablar del suicidio salva vidas", defiende.

Dar visibilidad a una realidad que normalmente se esconde es lo que le ha llevado a compartir su historia públicamente. "Durante años lo callé por miedo, me asustaba que dejaran de contratarme si se sabía", pero desde que lo contó por primera vez hace más de un año reconoce que su vida ha mejorado. "Tengo más trabajo que nunca, estoy con cuatro obras ahora mismo, me he liberado de un peso que tenía y espero servir de espejo a aquellos que estén pasando por lo mismo, que al verme a mi bien se den cuenta de que se puede salir de la depresión y de las ideas suicidas y llevar una vida normalizada y feliz", asegura.

Tras su dura experiencia, el actor y comunicador se ha convertido en abanderado de la lucha por mejorar la atención de la salud mental. "Yo tuve dos ingresos por crisis maníacas y cuando salí del centro me daban cita con el psiquiatra tres meses después, en ese tiempo me podía haber suicidado diez veces", denuncia. "Yo por suerte me podía pagar uno privado, pero hay mucha gente que no puede. ¿Cuánta gente se habrá quitado la vida porque no ha podido acceder a una sanidad pública gratuita?, se pregunta.

"La realidad es que en España tenemos tres veces menos psicólogos que en el resto de Europa", aclara. "Y cuando estás pasando una depresión seria la ayuda urge, tiene que ser rápida, porque se corre el riesgo de llegar tarde", espeta. "A mi me salvó la vida la ayuda psicológica y psiquiátrica. Soy un ejemplo claro de que el suicidio se puede prevenir, se puede evitar, pero hay que poner los medios para ello, hay que invertir más en salud mental".

El suicidio es la primera causa de muerte no natural en España. "Los suicidios triplican a los accidentes de tráfico y se hacen campañas de la DGT para evitarlos, ¿por qué no se hace lo mismo con esta lacra, por qué no existe un Plan de Prevención del Suicidio?", lamenta Martín. "También sería necesario un Plan de Educación Emocional en las escuelas. Las muertes por suicidio entre los jóvenes son impresionantes. La gente tiene que conocer esta realidad, no podemos pensar que no nos va a ocurrir nunca porque tenemos todas las papeletas de vivirlo al menos de cerca", explica el actor.

Según los expertos una de cada cuatro personas sufrirá un trastorno mental en su vida. "Igual no eres tú, pero puede ser tu hermano, tu madre, tu pareja... Estamos todos implicados. No podemos mirar hacia otro lado", apunta. "Yo también pensaba que a mi no me podría suceder jamás y de repente me encontré fatal y con una enfermedad mental que casi me hace cruzar la línea".