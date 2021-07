Javier, de 17 años, ingresado en la UCI por covid: "Pensé que yo también me podía morir"

Al entrar en el hospital presentaba un cuadro febril alto, neumonía bilateral, diarrea, náuseas e hipoxia

"He estado cuatro días en la UCI sin saber que me iba a pasar, no quiero volver", cuenta Javier

Javier ya había pasado la covid en septiembre, pero esa vez fue asintomático

"Ha sido horrible, no quiero volver allí, a la UCI. Lo he pasado realmente mal, pensaba que tenía un poco de fiebre y que me iría a casa enseguida y no ha sido así. He estado cuatro días en la UCI sin saber que me iba a pasar", cuenta Javier, de 17 años, que ha tenido que ser ingresado en el Hospital Gregorio Marañón de Madrid por Covid-19.

"Tenía fiebre alta, no paraba de vomitar y tenía diarrea y le dije a mi madre tenemos que ir a Urgencias no puedo ni caminar", señala el joven. Al entra en el hospital presentaba un cuadro febril alto, neumonía bilateral, diarrea, náuseas e hipoxia. A las pocas horas de ingresar en la Unidad de Covid-19 precisó soporte de oxígeno y un tratamiento más fuerte, sin embargo, no respondió favorablemente y su estado empeoró de tal forma que requirió su traslado a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), donde permaneció ingresado durante cuatro días.

“No sé dónde me pude contagiar, yo no soy de salir mucho y hacer botellones, estaba asistiendo a un curso y fui a comer a un restaurante, creo que puede haber sido en estos sitios”, explica Javier. “Es la primera vez que estoy ingresado, los primeros días me encontraba muy mal, me dolía el pecho. Me pincharon en la arteria y las venas y me sondaron, no me gustó nada. Vi a gente muy mal y pensé que yo también me podría morir”, recuerda Javier.

Ha pasado la covid por segunda vez

No era la primera vez. Una de las peculiaridades del caso de Javier es que ya se contagió en septiembre, fue contacto de una persona con Covid-19, por lo que se le realizó una PCR que dio positiva, con lo que tuvo que estar aislado pero pasó su infección de forma asintomática. Sin embargo, en esta ocasión, la enfermedad ha evolucionado a una neumonía bilateral que lo ha llevado a la UCI.

“Ahora mismo el Covid-19 está afectando especialmente a la población que no está inmunizada, a un sector realmente joven, y hay que señalar que algunos casos de estos pacientes que se están infectando necesitan ingreso, y alguno de ellos, como es el caso de Javier, pueden tener una evolución mala que le lleve a precisar un tratamiento intensivo en una UCI”, alerta Rita García, médico del Servicio de Medicina Interna del Hospital Gregorio Marañón.

Javier también quiere enviar un mensaje a otros jóvenes, “yo les diría que no son inmunes y corren el mismo riesgo, que se cuiden, que usen la mascarilla, que salga solo con un pequeño grupo de amigos, yo no iría a discotecas. Además se lo puedes pasar a un familiar y lo puedes matar, y eso debe dolor un motón, perder a un familiar”.