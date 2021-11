Javier Serrano, veinte minutos antes de morir: "Llegó el día de la eutanasia, voy a descansar por fin"

"Por fin es el día, 3 de noviembre de 2021", decía a NIUS veinte minutos antes de las 11:00 de la mañana, la hora de su cita con la muerte . Le encontramos tranquilo, entero, de buen humor. "Para llorar ya he tenido tiempo, mientras me deterioraba o sufría dolores insoportables. Ahora es momento de celebrar que voy a ponerle fin a tanto sufrimiento", decía sereno. Imposible evitar el nudo en la garganta.

En los últimos días la enfermedad le había arrebatado las ganas de comer, le costaba tragar y no podía conciliar el sueño. "Estoy agotado, los dolores de la columna, los riñones y la cadera no me dejan dormir", explicaba. "Dentro de un rato voy a descansar por fin, no veo el momento".