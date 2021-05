Joan Ribó recibe la vacuna horas después de quejarse en Twitter: “Casualmente he recibido un mensaje"

El alcalde de Valencia, Joan Ribó , ha recibido la primera dosis de la vacuna contra la Covid-19, solo unas horas después de quejarse públicamente en su cuenta de Twitter, porque a sus 73 años todavía no había sido convocado para la inoculación.

En el tuit, el alcalde de Valencia, pide a las autoridades sanitarias que "por favor, no se deje en el limbo y sin vacunar a más personas de 73 y 74 años". Un mensaje en el que ha dado las gracias "a los fantásticos sanitarios que me me han atendido".